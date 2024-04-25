淚之女王Netflix｜結局劇情/更新時間+演員關係圖+人物介紹

《淚之女王》Netflix韓劇，由金秀賢、金智媛、樸成焄、郭東延、李主儐等主演，由《來自星星的你》的編劇朴智恩執筆，導演張榮佑和金熙元聯手執導，其中張榮佑曾執導《需要浪漫3》和《不可殺：永生之靈 》，金熙元曾導演《黑道律師文森佐》和《小女子》。這部劇描述了洪海仁和白賢宇這對「百貨女王」與「超市王子」之間婚姻陷入困境的情況，危機在兩人之間持續蔓延，直到他們的愛情如同奇蹟般再度綻放的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

淚之女王｜劇情大綱

《淚之女王》講述一對財閥夫婦共度艱辛的浪漫故事，以洪海仁（由金智媛飾演）被封為皇后集團的女繼承人為背景。 她與丈夫白賢宇（由金秀賢飾演）將共同面對一場殘酷的財閥鬥爭。 洪海仁的弟弟，洪洙哲（由郭東延飾演），在姊姊的嚴厲管教下成長，對洪海仁十分恐懼。 而洪洙哲的妻子，千多惠（由李主儐飾演），擁有優雅高貴的外表，以及彬彬有禮、正直的舉止，與大姑洪海仁截然不同。白賢宇也是皇后集團法務高層，他將成為洪海仁未來鬥爭中的重要支柱。

白賢宇與洪海仁在幾年前相識，洪海仁以實習生的身份進入公司，白賢宇擔心洪海仁工作十分差而被開除。之後因緣巧合之下向洪海仁表白，同時洪海仁也下定決心要娶白賢宇。之後，白賢宇知道洪海仁是財閥千金身份後大受打擊而辭職。之後洪海仁坐著私人直升機去找白賢宇結婚。結婚後，二人工作上家庭上的意見分歧越來越大，白賢宇甚至有離婚的打算。突然有一日，洪海仁告訴他自己只餘下三個月生命，患上了腦部不能手術的病，韓國首例，沒有治療/藥物方法。到底白賢宇如何應對?在面對財閥家族的鬥爭及洪海仁的病，白賢宇如何保護洪海仁?

淚之女王更新時間

《淚之女王》於2024年3月9日起，在韓國tvN和Netflix播出，每週六、日更新1集，共16集

淚之女王｜人物關係圖

圖片來源:https://tvn.cjenm.com/

淚之女王｜演員

1.白賢宇（金秀賢飾演）

是洪海仁的丈夫現年35歲，現時為Queens集團的法務理事。 雖然是出生於農村，但是村內的里長兒子，也是當地的超市王子。儘管他來自農村，但他擁有出色的外表和首爾大學法學院的學歷。 他的成長歷程就像是一隻平凡的麻雀逐漸蛻變成了華麗的鳳凰，最後登上了Queens集團的高層。

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2.洪海仁（金智媛飾演）

35歲的，身為Queens百貨的社長，她是Queens集團財閥的第三代傳人，被尊稱為百貨女王。 出生於富裕家庭的她，從未向他人妥協或屈服，卻意外選擇了與龍頭裡超市繼承人白賢宇成為夫妻。

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3.尹珢誠（樸成焄飾演）

一位精通並購領域的專家，曾在華爾街擔任分析師。以傑出的投資眼光而聞名，長期在海外居住。回到韓國後，開始與Queens集團建立聯繫。

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4.洪洙哲（郭東延飾演）

洪海仁的弟弟，是一位代表Queens超市的優秀員工。 他一直默默地活在姐姐強勢的光芒之下，但當他與一位個性完全不同於姐姐的女性相遇時，他的生活開始了新的篇章，過著了幸福美滿的婚姻生活。