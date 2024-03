MAMAMOO玟星下月來港開唱　特準備單人合照環節送粉絲

韓國女子天團MAMAMOO成員玟星將於下月20日在香港麥花臣場館,舉行Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit] 香港演唱會,這將是她在香港的首次solo concert,因而準備帶給MOO MOO(MAMAMOO粉絲名稱)們一場特別熱情的演出。

玟星下月來港開演唱會。

玟星作為MAMAMOO的成員,以強勁的唱功和說唱能力迅速在K-pop界中嶄露頭角。而她以個人出道的成績亦十分亮眼,自2018年首張專輯《SELFISH》,到之後的《Dark Side of the Moon》均取得極高銷量,接着推出的《6equence》更是2022年首位登上iTunes專輯榜第1位的K-pop女歌手。同年4月推出的《C.I.T.T (Cheese in the Trap)》,單是首周的銷量便衝破10萬張大關,成為K-pop史上第6位獲得此成績的solo女歌手,實力不容置疑。

玟星擁有強勁唱功和說唱能力。

另一方面,玟星剛剛推出的最新專輯《Starlit of Muse》,不但同今次演唱會的名字互相呼應,其主打歌《TOUCHIN&MOVIN》既被譽為極具中毒性和個人風格,而其MV在YouTube的點擊率亦衝破1,200萬次大關,非常厲害!再加上她在K-pop界亦以人緣甚佳而聞名,最近她發動的「TOUCHIN&MOVIN CHALLENGE」便找來TWICE的Mina和志效、P1Harmony的SOUL、Red Velvet的Seulgi、OH MY GIRL的效定、THE BOYZ的善旴、NCT的Ten等韓星跟她一起挑戰,成功創造熱潮!

玟星這次開Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit] 巡迴演唱會,將以首爾為起點,途經台北、新加坡、高雄、大阪、東京多站,而香港站將於下月20日舉行。這次演唱會將是她與香港歌迷近距離互動的絕佳機會,也是她對MOO MOO們的衷心回饋。因此,玟星特別預備了800個名額的觀看彩排、580名的歡送環節,還有100名的10人團體合照、50張的簽名海報,以及最珍貴的5個1對1單人合照名額,讓觀眾們有機會超近距離接近玟星。而門票將在3月19日正式開售。