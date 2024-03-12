無限超越班2｜高海寧任隊長排兵布陣了得　演配角助隊員爭取角色

去年憑劇集《新聞女王》人氣急升的高海寧（高Ling)，近來參加內地綜藝節目《無限超越班2》引起不少關注。而在最新一集中，各學員要面臨即興表演考試，高Ling及其隊員的表演相當出色，但卻遭到不少網民質疑有劇本，對此她就公開回應：「沒劇本、沒排練。」

高海寧即興表演非常出色。（影片截圖）

在最新一集節目中，各學員已分成三組要挑戰不同劇目的即興表演。當中身為隊長的高Ling在劇目《新龍門客棧》中扮演廚娘，將嫵媚一面表現得淋漓盡致，令在場學員拍案叫絕。再加上其在幫自己隊員張睿任配角時，其情緒亦非常到位，即興表演非常出色，成功為自己隊伍爭取了分數。

正因多次即興表演出色，令不少網民質疑事先有劇本在手，但她卻力澄沒有這回事：「真沒劇本，沒排練。有的話我一定不會這麼演，我還嫌自己現在的演出太過單一，因為當時實在太緊張，只能做到秒入戲，如果現在再讓我演一次，劇情一定可以更豐富。」

眼神出色。（影片截圖）

幫助隊員演配角。（影片截圖）

身為學員的她除了即興表演出色之外，擔任隊長的她排兵布陣亦了得，當意識到隊內女學員更適合出演某角色時，她寧可放棄自己出演機會，讓給其他人。她又在試戲《無間道》中，積極幫隊友爭取角色，更主動提出可否反串，傾盡全力只為隊內爭取更多機會及分數，讓不少激讚其領導能力。