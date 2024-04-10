歐聯八強首回合｜阿仙奴２：２逼和拜仁慕尼黑　皇馬3：3和曼城

歐聯周二（4月9日）八強首回合賽事，14年來首次打進歐聯八強的阿仙奴，主場以２：２逼和拜仁慕尼黑。同日皇家馬德里3：3和曼城。次回合在17日舉行。



阿仙奴對拜仁慕尼克的賽事，布卡約沙卡（Bukayo Saka）於上半場12分鐘先開紀錄，6分鐘後被基拿比（Serge Gnabry）追平。於第32分鐘，哈利卡尼（Harry Kane）操刀12碼助拜仁領先。

下半場第76分鐘，後備上陣的杜沙特（Leandro Trossard）在加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）助攻下破網，助車路士追成２：2直至完場。

2024年4月9日，歐聯八強首回合賽事，皇家馬德里與曼城打成平手。 （Reuters）

皇馬對曼城的賽事，上半場僅2分鐘，貝拿度施華（Bernando Silva）已率先破網。但12分鐘因魯賓戴亞斯（Ruben Dias）烏龍球助皇馬扳平。2分鐘後，洛迪高（Rodrygo）建功助皇馬以２：１領先。

換邊後，菲爾科頓（Phil Foden）、加華度爾（Joško Gvardiol）先後入球，令曼城反超前。但至第79分鐘，華維迪（Federico Valverde）接應雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）傳球射入，兩軍最終以3：3完場。