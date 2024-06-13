第九屆港運會閉幕　逾四千名健兒揮灑汗水　元朗連續七屆奪總冠軍

來自十八區、超過四千名的運動精英，從去年的地區選拔賽開始，到今年的正式賽事，合演逾千場精彩比賽，以汗水寫下第九屆全港運動會（港運會）一幕幕難忘片段。

盛載着拼勁和鬥志的港運會，在六月九日假九龍公園體育館舉行的閉幕禮落下帷幕，元朗區連續七屆奪得總冠軍，油尖旺區及沙田區，分別奪得總亞軍和總季軍。



第九屆港運會閉幕禮。

十八區代表於六月九日下午雲集九龍公園體育館，出席第九屆港運會閉幕禮。閉幕禮由文化體育及旅遊局局長楊潤雄親臨主持，其他主禮嘉賓包括立法會議員鄭泳舜、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）會長霍震霆、署理康樂及文化事務署署長徐曉露、體育專員黃德森、第九屆港運會籌備委員會（籌委會）主席容樹恒教授，以及籌委會策劃顧問湯偉倫和葉永成。

楊潤雄局長致辭時表示：「港運會是健兒們展現運動實力的舞台，更能促進十八區交流，增強社區凝聚力。特區政府未來將繼續舉辦更多大型體育盛事，提升運動氛圍。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在第九屆港運會閉幕禮致辭。

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第九屆港運會共有田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球八大運動，當中個人項目新增設年齡組別，分為15歲或以下組、16至17歲組及18歲以上組，最年長的參賽者是72歲，最年輕的則為7歲。另外亦有殘疾人士體育比賽，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障乒乓球及智障游泳；三項「城市運動」霹靂舞、運動攀登及滑板，亦與女子足球成為今屆港運會的示範項目比賽。是次港運會有逾1500名青年人參與，反應令人鼓舞。

港運會吉祥物啦啦仔。

離島區啦啦隊演出。

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超過四千名參賽健兒在合共過千場賽事中，為自己及所屬地區力爭殊榮，除了展現精湛技術，更表現出積極拼搏的體育精神。田徑及游泳比賽中有多個項目更刷新了大會紀錄，其中男子18歲以上組別田徑比賽800米金智武和方賢明，及游泳比賽50米胸泳張智傑更打破香港紀錄。

實力強橫的元朗區，在五人足球、羽毛球、游泳及排球均奪得總冠軍，最終亦以最高總得分，成為今屆港運會總冠軍得主，這是他們連續第七屆稱霸；他們同時以39面金牌，成為「獲得最多金牌的社區」獎項得主。至於總亞軍和總季軍，分別由油尖旺區及沙田區奪得。

元朗區奪得第九屆港運會總冠軍。

油尖旺區奪得第九屆港運會總亞軍。

沙田區奪得第九屆港運會總季軍。

油尖旺區奪得最佳進步社區。

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閉幕禮上亦頒發多項為鼓勵社區積極參與港運會而設的獎項。北區勇奪「最強打氣團社區」；元朗是「最積極參與社區」獎項得主；「最佳體育風尚社區」由元朗區、離島區及九龍城區分奪冠、亞、季；「最佳進步社區」則落在油尖旺區手上。

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第九屆港運會順利完成，有賴體育委員會轄下的社區體育事務委員會統籌，民政事務總署、康樂及文化事務署、港協暨奧委會和各項體育比賽相關的體育總會協辦，還有香港賽馬會為主要貢獻機構和各贊助商支持，以及全港市民積極參與。今屆賽事在閉幕禮中的啦啦隊、花式跳繩、霹靂舞和活力操等精彩表演中完美落幕，期待健兒們於第十屆港運會再次展現身手，力爭殊榮，促進普及體育，推動全民運動。

以下為第九屆港運會各獎項得主