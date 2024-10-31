英格蘭聯賽盃｜雲佬取得開門紅　曼聯5:2李斯特城　晉級八強

曼聯10月28日宣布解僱領隊坦赫格（Erik ten Hag），名宿助教雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）即時成為暫代領隊。在30日晚舉行的聯賽盃16強賽事中，曼聯憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）與卡斯米路（Casemiro）各自梅開二度，協助「雲佬」5:2輕取李斯特城，晉級8強。



今場雙方都大踢進攻足球，其中曼聯上半場就憑藉卡斯米路的勁射於15分鐘率先破門。

2024年10月30日，英格蘭聯賽盃16強，曼聯主場5:2戰勝李斯特城。圖為卡斯米路（Casemiro）上半場15分鐘一記遠射破門。（Reuters）

戰至28分鐘，達洛治（Dalot）妙傳加拿祖（Alejandro Garnacho）射入，曼聯領先到2:0。

來到33分鐘，曼聯門將比恩迪亞（Altay Bayindir）犯下低級失誤，讓利斯特城的艾簡拿斯（Bilal El Khannouss）輕鬆射入，比數改寫為2:1。

36分鐘，般奴費南迪斯主射自由球省中人改變方向，皮球越過門將入網。曼聯領先3:1。

2024年10月30日，英格蘭聯賽盃16強，曼聯主場5:2擊敗李斯特城。圖為般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主射自由球破門，為曼聯射入第三球。（Reuters）

39分鐘，卡斯米路接應拉舒福特（Marcus Rashford）的傳送頭槌頂中柱後成功補中。曼聯擴大優勢至4:1。

去到上半場補時階段，李斯特城憑藉中堅高亞迪（Conor Coady）近門撞入，將比數追近至4:2。

下半場戰至59分鐘，般奴費南迪斯與拉舒福特的精彩互傳下，前者單刀射入，將比數定格在5:2。

2024年10月30日，英格蘭聯賽盃16強賽事，曼聯主場5:2力克利斯特城。圖為曼聯暫代主帥雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）賽後與迪亞路查奧爾（Amad Diallo）相擁慶祝。（Reuters）

曼聯晉級8強後將要作客面對熱刺，熱刺同日以2:1擊敗曼城。