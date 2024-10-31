英格蘭聯賽盃｜雲佬取得開門紅 曼聯5:2李斯特城 晉級八強
撰文：王海
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曼聯10月28日宣布解僱領隊坦赫格（Erik ten Hag），名宿助教雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）即時成為暫代領隊。在30日晚舉行的聯賽盃16強賽事中，曼聯憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）與卡斯米路（Casemiro）各自梅開二度，協助「雲佬」5:2輕取李斯特城，晉級8強。
今場雙方都大踢進攻足球，其中曼聯上半場就憑藉卡斯米路的勁射於15分鐘率先破門。
戰至28分鐘，達洛治（Dalot）妙傳加拿祖（Alejandro Garnacho）射入，曼聯領先到2:0。
來到33分鐘，曼聯門將比恩迪亞（Altay Bayindir）犯下低級失誤，讓利斯特城的艾簡拿斯（Bilal El Khannouss）輕鬆射入，比數改寫為2:1。
36分鐘，般奴費南迪斯主射自由球省中人改變方向，皮球越過門將入網。曼聯領先3:1。
39分鐘，卡斯米路接應拉舒福特（Marcus Rashford）的傳送頭槌頂中柱後成功補中。曼聯擴大優勢至4:1。
去到上半場補時階段，李斯特城憑藉中堅高亞迪（Conor Coady）近門撞入，將比數追近至4:2。
下半場戰至59分鐘，般奴費南迪斯與拉舒福特的精彩互傳下，前者單刀射入，將比數定格在5:2。
曼聯晉級8強後將要作客面對熱刺，熱刺同日以2:1擊敗曼城。