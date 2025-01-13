西班牙超級盃︱5：2贏皇馬　10人巴塞第15次奪盃刷新紀錄

在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃周日（1月12日）上演決賽，皇家馬德里以2：5敗於巴塞隆拿，巴塞以第15次奪盃刷新紀錄。



上半場5分鐘，麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）接應雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）傳球，為皇馬先開紀錄。但在22分鐘，耶馬（Lamine Yamal）在羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）助攻下，為巴塞扳平。36分鐘，羅拔利雲度夫斯基操刀12碼反超前。至39分鐘及補時階段，拉芬夏（Raphinha）及巴迪（Alejandro Balde）先後為巴塞建功。巴塞半場以4：1領先。

換邊後，拉芬夏於48分鐘梅開二度。至57分鐘，巴塞門將施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）被罰紅牌離場。3分鐘後，洛迪高（Rodrygo）為皇馬追回一球。雖然巴塞僅剩10人應戰，但之後皇馬未能再改寫比數，結果由巴塞以5：2奪盃。