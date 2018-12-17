【英超】曼聯慘負利物浦　加利尼維利批雜亂無章：踢得像肉醬意粉

曼聯周日英超大戰作客以1：3不敵利物浦，開季17場聯賽只得26分，是球隊歷來最差英超開季戰績。包括堅尼與加利尼維利在內的球圈中人，紛紛批評球隊今仗演出，惟領隊摩連奴認為，落敗關鍵在於對手兩個省中人的入球。他又稱，相信球隊仍有機會取得來季歐聯資格。

平日在電視節目上經常與利物浦名宿加歷查「鬥嘴」的加利尼維利，賽後將舊會批評得一文不值：「利物浦遙遙領先幾條街。曼聯中場完全沒人能夠傳波。一個人也沒有。曼聯差勁得令人吃驚。他們曾盡力與對手抗衡，但整場比賽裏，真正有能力贏的就只有利物浦。」

他甚至稱：「曼聯踢起來雜亂無章，就像肉醬意粉。」

費蘭尼（左）下半場後備上陣，無甚建樹。（路透社）

一代中場悍將堅尼同樣不留情面：「若然你今日才由月球回來，而且對足球一無所知，你會以為曼聯只是一支英超中游球隊……是80年代的曼聯，也許在盃賽可以踢出不俗的成績。」

摩連奴：仍可得第四名

摩連奴本人又有何發表？他賽後受訪時承認利物浦踢得出色，但暗示球隊落敗歸咎於運氣，「對手行軍快速兼進取，己隊應付得很辛苦。不過，我們成功扳成1：1平手，拉成均勢……第二和第三球令人很難受；我們只因為兩球反彈而輸掉比賽。」

他甚至點名提到安德魯羅拔臣：「頭20分鐘己隊被壓制得無法呼吸。看到安德魯羅拔臣那個小孩，我就覺得很累。他實在跑得很快。」

利物浦全場大部分時間大軍壓境，左路的安德魯羅拔臣（左）就多次上前場助攻，令摩連奴「不滿」。（路透社）

向來不願輕易認輸的摩連奴，承認後上奪標是「當然不可能」的事，但前4夢仍未放棄：「我們仍可取得第四名……那不容易。當然，我們會以前6名完成球季；最好的成績就是第四。現在，我們先以第五名為目標，之後再向第四進發。」

摩連奴戰至85分鐘才換入馬達（左三），為時已晚。（Getty Images）

加利尼維利：球會高層錯誤與摩連奴續約

球季完成接近一半，曼聯卻僅排第六，甚至其實只比第11的般尼茅夫多3分，變數十分大，摩連奴卻仍信心十足，能夠以前4名完成；外界可能會說他狂妄，加利尼維利則更「心水清」，將矛頭指向球會管理層：「摩連奴會離任嗎？我認為他會；我個人認為球季結束後是最好時機。不過，球會管理層的天真程度令人難以置信 ── 早已知道他的『3季循環』（執教一支球隊任期不長過3個球季），仍然與他續約，實在難以置信。」

他續道：「由他季前集訓回來那刻起，球會就失控了。在摩連奴之上的人都無法應付他；他們不知道如何處理他，不知道如何與他溝通，不知道他每次出席記者會會說什麼。現在炒他，球會將要付出很大筆費用。」

摩連奴堅稱球季目標是取得前4，但名宿堅尼直指現在的曼聯只踢出英超中游水平。（路透社）