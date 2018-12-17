【足球】重點賽果一文睇晒　利物浦挫曼聯　美斯入3球領巴塞大勝

周日（12月16日）歐洲重頭戲，必數利物浦鬥曼聯的英超大戰。利物浦全取3分後重奪榜首位置，輸波的曼聯雖然續排第六，但與後面的5隊分數十分接近，隨時跌出Big 6行列。 沙基利後備上陣梅開二度助紅軍贏波當然威，但同日更有不少球員連中三元－－除了巴塞隆拿王牌美斯之外，阿積士更有戴利白蘭特與薛耶治同場大演帽子戲法。

一如賽前所料，曼聯作客晏菲路採穩守策略，惟比賽24分鐘就失守，被文尼攻破大門。雖然連格之後把握門將艾利臣犯錯，為球隊扳成平手，但利物浦有優質後備兵沙基利連續兩球省中人改變方向入網，最終順利贏波，全取3分，賽後超越一天前同樣報捷的曼城，重返榜首位置，領導群雄。

曼聯名宿加利尼維利與堅尼不留情面地抨擊一班球員，前者甚至指曼聯高層今年初與摩連奴續約實屬不智。今季在摩連奴麾下，紅魔聯賽17仗錄得7勝5和5負成績，攻入29球，失球數字同樣是29球，目前以26分排第六位，與前一名、排第五的阿仙奴相差多達8分。

雖然摩連奴賽後表示，今季仍以前4為目標，但以目前情況，球隊要在聯賽榜力爭上游難度不低；另一邊廂，緊隨曼聯之後的狼隊、愛華頓、韋斯咸、屈福特及般尼茅夫，5支球隊與曼聯分差不多於3分，有力壓過紅魔成為新「六弟」，顛覆英超Big 6秩序。

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曼聯慘負利物浦 加利尼維利批雜亂無章：踢得像肉醬意粉

沙基利梅開二度 利物浦輕取曼聯 1分壓曼城重登榜首

沙基利後備上陣建功，助利物浦主場擊敗死敵曼聯。（路透社）

在聯賽榜末苦苦掙扎的修咸頓，主場挑戰阿仙奴，有丹尼艾格斯上半場梅開二度及查理柯士甸尾段奠勝，取得球隊自今年4月後首場主場聯賽勝利，賽後以17戰得12分升上聯賽榜尾四位置，暫時「止血」；但賽前於各項賽事合計錄得連續22場不敗的阿仙奴，金身終於被破。

上任後首次領軍贏波，修咸頓主帥哈辛赫圖賽後因太興奮與球員慶祝而一度忘記與阿仙奴領隊艾馬利握手，但之後已道歉。

至於同日分途出擊的車路士，靠夏薩特以速度與個人技術交出一記助攻及一個入球，作客輕取白禮頓兩球，賽後以37分續排聯賽榜第四。乘阿仙奴同日輸波失分，賽前與前者同分的車路士得以拉開3分差距，暫落後第三位的熱刺兩分。

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修咸頓3：2勝阿仙奴 三個頭鎚破槍手連續22仗不敗金身

修咸頓終斷阿仙奴22場不敗走勢。（Getty Images）

夏薩特帶領車路士作客贏波，鞏固英超第四位置。（Getty Images）

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