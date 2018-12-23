【行山．01山記】繞禁區入蓮麻坑村似逃獄　落山被警察查身份證

行山入蓮麻坑，令人有種逃獄或者非法入境的感覺。 由摩囉樓行入村的路不長，但深圳在眼前，鐵絲網在身邊，攀欄扶繩，行鐵橋過河，最後還被警員查身份證，彷如歷險。 正因為禁區的重門深鎖，蓮麻坑才保留住幾十年前的鄉村風情及歷史。葉定仕故居留下了一段辛亥革命的往事，礦洞訴說了抗日戰爭中遊擊隊與日軍的較量，麥景陶碉堡及國際橋見證了偷渡潮下中港兩地的防備與交往。

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

記者曾經幾次跟隨沙頭角故事館館長李以強行山，對他帶隊素有信心。今次行入蓮麻坑前，他告訴記者，只是沿住蓮麻坑路鐵絲網旁的小路行，全長700米，聽起來不算太難。想不到，這條繞過禁區僅700米長小路，原來需要攀爬。

由於部分蓮麻坑路是禁區，行山人士要繞道上山，避開禁區，才能抵達已非禁區的蓮麻坑村。記者跟隨李以強，在禁區閘口前右轉上山，初段山路雖窄，但上落不多，間中扶住兩旁樹枝，不太難行。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

在蓮麻坑路起步，左邊是深圳的景色。（顏銘輝攝）

繞過禁區，行上山路，放眼望去也是深圳的範圍。（顏銘輝攝）

不過，行至一段下山路，由約10米高的山坡落到馬路邊的鐵絲網路。那段下山路是碎石沙地，十分陡峭，很容易滑倒。有前人留下長繩，一行人戴上手套，捉住長繩，步步為營，花了很多時間才落到去。

這段山路很崎嶇，有種歷險的感覺。 （顏銘輝攝）

之後沿蓮麻坑路鐵絲網外的小路行，那兒雜草叢生，有些位置很窄，甚至難以正面前行，而是面向馬路，雙手扶住鐵絲網，像蟹一樣打橫行；有時候，還要微微低頭，避開支撐鐵絲網的斜鐵枝。這段路上，有種鐵窗邊緣的感覺，好像在逃獄或者偷渡。

沿住鐵絲網旁的窄路行，很有逃獄或者非法入境的感覺。（顏銘輝攝）

之後離開鐵絲網路再上山坡，剛巧山上有工程，工人將一大堆鐵板及鐵枝放在路上。那條路是必經之路，所以一行人不得不在那堆「鐵板山」上行過。每行一步，感覺腳下的鐵板及鐵枝都有移動，很考平衡力。相比之下，跨過或彎腰避開塌樹只屬小兒科。

一行人不得不在那堆「鐵板山」上行過。每行一步，感覺腳下的鐵板及鐵枝都有移動，很考平衡力。 （顏銘輝攝）

過蓮麻坑河考身手

不過，入村前過蓮麻坑河的一段路才最考驗身手。雖然有鐵梯從山坡下至橋邊，但鐵梯有道閘，所以一行人需要先攀過鐵梯欄杆，之後在斜坡過了鐵閘位置，再爬回到鐵梯。落完鐵梯，還未完結，離鐵橋還有小段距離，一行人需要沿狹窄的石屎邊，小心奕奕地上鐵橋。過了這道在蓮麻坑河上的鐵橋，才到達蓮麻坑村。

入村前過蓮麻坑河的一段路才最考驗身手，先沿鐵梯落去。（顏銘輝攝）

+ 4 + 3 + 2

只是700米的山路，但崎嶇難行，所以一行人花了50分鐘才完成，抵達村口。大家鬆口氣，不為意地走進了蓮麻坑路，隔住鐵絲網影國際橋。李以強叫大家別走出去，因為那裏是禁區並有感應器。果然，不久有兩名警員來到查問。警員見大家只是行山客，沒有可疑，故寒暄兩句，並叮囑不要走入屬於禁區的蓮麻坑路。

蓮麻坑葉氏靠兩桶銀崛起

蓮麻坑位於群山懷抱之中，北朝深圳的梧桐山，東南枕紅花嶺，西面則有黃茅坑山。蓮麻坑建村於清朝康熙年間，清廷復界後，客家人士遷入，有葉、冼、劉、官等家族，其中葉氏為村中大姓，至今大部分村民皆為葉氏族人。

李以強介紹葉氏的發跡史，相當傳奇。先祖葉達波在康熙年間來到蓮麻坑，幫一戶姓冼的人家打工及種田，冼氏給了他一間牛房去住，最後更送了這間屋給他。李以強續說：「葉達波某日在山上遇上一個劉婆婆，收留了她，讓她在他家中居住打工；年多之後，婆婆就跟達波講身患有重病，需要大筆錢去醫治。葉達波說沒有問題，幫她籌醫藥費，更想將自己的小兒子賣走，劉婆婆就很感動，叫葉達波跟她帶鋤頭上山，掘了兩桶銀出來。憑住這兩桶銀，葉達波買田買地做生意，做了蓮麻坑首富。」

離開山路後，別興奮忘形，更亭外的馬路已是禁區，別走出去。 （顏銘輝攝）

由1951起初，蓮麻坑村成為邊境禁區，至2016年的禁區開放計劃，蓮麻坑村才正式開放，但有段入村的蓮麻坑路卻仍在禁區之內，所以要入村的話，一是持禁區紙，或者像記者今次般行山路繞禁區入去。由於禁區的重門深鎖，蓮麻坑發展落後，在二戰前盛極一時的礦場也倒閉，但正因為幾十年的禁區，令這條北方村落保留住一種時光倒流的感覺。

村民抗日曾三打蓮麻坑礦山

蓮麻坑保留了不少歷史建築，在礦山上，有礦洞、礦道、氣井、礦場辦公室「大班樓」、選礦廠等遺跡。礦場在二戰前十分鼎盛，曾養活2000名工人，到日佔時期，礦場成為遊擊隊及日軍較量之地。據《蓮麻坑村志》記載，在1943年，蓮麻坑村民葉維里與其他礦工打算炸礦洞但被日軍發現。

到1944年，葉維里組織了200多名民兵，殺哨兵，打算搬走礦場倉庫物資，但被山腰的日軍發現。在1945年2月，葉維里帶路，超過200名遊擊隊行動，成功燒毀礦場，大火燒了七日八夜。這個故事被稱為「三打蓮麻坑礦山」。由於蓮麻坑靠近深圳，當年村民幫過不少英軍逃亡北上。

沙頭角故事館館長李以強介紹蓮麻坑礦場。（顏銘輝攝）

在礦山頂的麥景陶碉堡，是警務處在40年代末到50年代初興建，防範內地的非法入境者；在村口不遠處的國際橋，跨深圳河連接中港兩地，則是方便兩地村民耕作的特別口岸。這兩座至今仍在使用的建築，正反映「偷渡潮」時期的中港關係。

麥景陶碉堡為防範內地的非法入境者而建，至今有超過半世紀歷史。 （顏銘輝攝）

數蓮麻坑村最具歷史價值的古蹟，相信是法定古蹟葉定仕故居。葉定仕是蓮麻坑人，小時候被「賣豬仔」到泰國當裁縫學徒，手藝高超，並獲王室一位公主青睞，兩人結成夫婦。葉定仕承包了軍服生產，成為當地富商，他十分尊敬孫中山，所以在家鄉蓮麻坑仿照孫中山於中山翠亨村的故居興建了這間屋。葉定仕積極參加革命運動，協助成立中國同盟會暹羅分會，並擔任會長，出錢出力。1936年，葉定仕回鄉定居，1943年逝世，享年64歲。

此外，蓮麻坑村中還有各家宗祠、關帝宮、東門樓、風水塘、葉祥霖客家大屋、敬修學校等建築，其中在東門樓附近有一塊有趣的石碑，上面刻上兩行字：「此屋左右，不准人做屎坑」，叫人不要在屋四周隨地如廁。

這塊石碑上寫住「此屋左右，不准人做屎坑」。（顏銘輝攝）

坐車離開被警察截查

值得一提的是，在旅程結束之後，沙頭角故事館安排了一架七人車，安排部分參加者到巴士79K的總站等車，以免太多人一起等小巴。七人車行至中途，有警察截停查問，還叫車上眾人拿出身份證。經過一輪解釋，警察覺得我們只是一群疲倦的行山客，沒有可疑，才肯放行。

蓮麻坑位處中港邊境，被群山及禁區包圍，得天獨厚地留下淳樸的鄉村氣息以及充滿故事的歷史文物。現在要入村，要行山涉水，崎嶇路遠，少人前往。或者在未來，會有更方便易行的路入去，但到時蓮麻坑的風光會不會有變？

蓮麻坑村內的葉祥霖客家大屋。（顏銘輝攝）