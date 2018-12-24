【塔門行山路線】西貢黃石碼頭出發　暢遊香港後花園看浪漫日落

「塔門」南面是塔門口和高流灣；北面是赤洲口和赤洲；西面是大灘海和灣仔半島。「塔門」擁有無敵海景、綠草如茵的大草坪，沿岸滿佈奇珍異石，是一個充滿漁鄉風情的小島，也是香港的後花園之一。「茅坪山」是位於「塔門」北部的一座小山，只高海拔125米，可遠眺赤洲景色。跟據網上資料，上山的山徑已被塌樹嚴重擋路，為免錯過船期，今次先不發掘這座小山。

要前往塔門，可於黃石碼頭或馬料水乘搭街渡，留意船期，可於船公司網頁查到。假日遊人眾多，在黃石碼頭有大飛前往，20元一位。上船前看清楚船頭的路線牌，不要上錯船，當天真的有人誤上塔門船。是日是結婚十八週年紀念日，所以計劃在塔門行一個「8」字來慶祝。塔門碼頭前方有一幅官方地圖，地圖顯示只有一條如蝌蚪般的路線。先轉左行一行塔門海傍街，然後直行不上天后古廟，沿岸邊一直行至一大片空地，然後開始上山，步入上圍的位置。此段山徑比較無人打理，還有一點塌樹，不過路線極之清晰。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

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+ 9 + 8 + 7

行了約15分鐘，來到今次計劃路線「8」字的中心點。是一片小草地，左面有一間小屋，先越過小屋，然後靠近岸邊。再轉左往山上走，途經塔門遊樂場，也是直昇機坪。上山的山徑是樓梯，有少許長但非常闊，也很好行。上到頂是龍景亭，往後就離開石屎路段，進入山徑，山徑是泥路為主。間中要越過草地，也需走入少許叢林。

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+ 8 + 7 + 6

當望到海時，留意右手邊的分叉路，轉落去。此段是最困難路段，首先要跟着山徑穿越少許密林，再橫越一大片草地。在盡頭處找尋路徑，山徑正面可望到對出的小島「弓洲」又稱「獅子滾球」。由於草地較多，山徑入口不太明顯，絲帶也不多。最後段的山徑明顯斜很多，下坡速度迅速加快，到最後更是差不多80度角落山，旁邊有一條游繩協助一下。落到底，隨即右方便見到龍頸筋，於退潮時可小心地行過去。

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+ 6 + 5 + 4

龍頸筋屹立在兩條海溝之間，大浪不斷拍打兩側，聲勢非常澎湃。在石灘上望上龍頸筋，又是別一番景象。睇完龍頸筋，沿石灘綑邊到另一端的山徑入口。大約行300米之後，轉入草坡，於左邊尋找山徑。山徑是很明顯的，入口有一兩條絲帶，細心便可看到。這段山徑只是緩緩上斜，路徑也清晰。不過，後半部份的分叉路較多，多條絲帶指引着不同的方向，不要盲跟絲帶，要用GPS定位確定方向。最好就跟住Tim條路線行，參考頁底的「行山路線地圖」。

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+ 5 + 4 + 3

路線不長，不足1公里已經返回草地，就是剛剛曾經經過的「8」字中心點。再次走近岸邊，沿岸邊的華麗小徑行，回望可看到塔門草坡的美景。沿途有不少觀景台，可坐下慢慢欣賞。跟指示牌往疊石方向行，過一個小山頭後，便可從高處看到「呂」字疊石。在右手邊有一條路可下降至岸邊，有穿着行山鞋的山友，不妨下去近距離看看疊石。路徑稍為窄了一點，是人為行出來的泥路，著波鞋就不要犯險了，都有少許斜度的。

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+ 6 + 5 + 4

落到岸邊，就如綑邊般左爬右爬，便可去到「呂」字疊石的位置。疊石高約六米，由兩舊方石上下疊起來，神奇地屹立在海邊，經歷數百年風吹雨打颱風也不倒。看完之後，原路折返回官方小徑。跟住往漁民新村的方向行。夕陽西下，在長長的海濱長廊漫步，浪漫極了。很快便去到踏浪亭，再行多5分鐘便到達塔門碼頭，耐心等待下一班街渡回去了。

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+ 3 + 2

今次是為結婚十八週年而設計的路線，路線呈「8」字形。「呂」字疊石也彷如一個「8」字，真的走到天涯海角，海枯石爛，很有意思的呢！也為紀念日增添了不少色彩！老夫老妻，有妳常伴左右，真是無比的幸福！

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】