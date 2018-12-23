「全港學界精英排球比賽」將於12月27日開鑼，上屆精英賽爆冷16強出局的順德聯誼總會鄭裕彤中學女排今年痛定思痛，教練陳紹璣「魔鬼式」訓練終見成效。今年這支軍紀嚴明的球隊重新出發，先在港九D1賽事勇奪冠軍，她們於精英賽矢志再下一城，以冠軍為最終目標。

鄭裕彤中學女排教練陳紹璣為校內體育教師，他在受訪當日因學校有行政事務要處理，故訓練開始一小時後始抵達調景嶺體育館。到達訓練場地後，陳Sir看著場內一班球員搖頭輕嘆，再呼召全場球員圍成一圈，然後開始「訓話」。

教練 陳紹璣。（李澤彤攝）

訓練開始了接近一小時，你們竟然仍在「猜波」，難道你們不懂得自己安排訓練嗎？ 鄭裕彤中學排球隊教練 陳紹璣

陳sir一面嚴肅訓示球員，對於球員這「懶懶閒」的一小時極度不滿；而一班小妮子亦只能低著頭，默默聆聽教練的訓示，沒有人敢反駁。及後訓練正式開始，陳Sir依然板起面孔，不時大聲指示球員。「今日我對於她們自己安排訓練的意識非常不滿意，因為我已經不是第一次要處理校內事務而遲到。在以往的訓練中，假如我要遲到，她們都會自己設計訓練，可能今天A Grade隊長（何詩慧）因補課遲到，她們沒有人督促便不善用訓練時間。」陳sir為訓示解釋。

陳紹璣的執教方式非常嚴厲，地獄式訓練成就鄭中女排勇奪港九冠軍。（李澤彤攝）

執教球隊15年 訓練嚴謹「踢郁」學生

執教鄭裕彤中學排球隊踏入第15年，長年累月的經驗造就陳Sir「魔鬼式」的執教風格，「我們學校的學生又未差至『踢極都唔郁』，我認為她們是屬於『踢一踢就郁』那一類學生，所以認為要以一種『他律』的模式去訓練她們。」

球員訓練時都一面認真，聆聽教練指示。（李澤彤攝）

自言在學校都是「黑口黑面」示人，陳sir明白這種執教風格未必每個學生都受落，「訓練途中，有時女學生都會感不快。我都向一些舊生反映過，是不是應該寬容一些，但她們就認為：『帶隊的時候可以寬容，但訓練時就要嚴謹一些，希望教練能堅持在訓練時吹毛求疵，這樣才可以一改較鬆散的訓練態度』，所以我就堅持我這種相當嚴厲的執教風格。」猶幸一班學生都明白陳sir的苦心，多年來都沒有「造反」。

陳sir希望球員能善用訓練時間，刻苦練習。（李澤彤攝）

去年精英賽的失利，令陳sir明白聖誕節期間需要加緊訓練，「上年聖誕節後，一班球員狀態大不如前，最後更於精英賽16強出局，才發現這一班球員需要加緊『照顧』。今年就會與香港教育大學排球隊一起在長洲舉辦4日3夜的訓練營，主要訓練體能及球隊弱點—防守及接發球，希望在這段時間催谷狀態。」失敗不可怕，最可怕是重覆犯錯，但顯然今年鄭裕彤中學女排隊已經汲取教訓，重新上路。

不知一班鄭中女排球員，對陳sir的嚴厲執教有何看法？（李澤彤攝）

如此嚴厲的執教風格，究竟是「嚴師出高徒」，還是「物極必反」，倒不如先問問一班現役鄭裕彤女排隊的成員。

二傳

中六 何詩慧（隊長）

隊長 何詩慧。（李澤彤攝）

六年校隊生涯，我都是在陳sir之下受訓，他真的很嚴厲，會執著於一些細節上。他認為這些細微的技術缺點會影響到一個球員的未來，所以他才會罵你，要你改正這些壞習慣，但其實他是一個非常細心的教練。 隊長 何詩慧

這名隊長這兩年來感受良多，「上年是我第一次在精英賽中正選上陣，豈料就16強出局，當時真的非常傷心，因為一直都很想好像歷屆師姐一樣奪得精英賽冠軍。經歷上年不如意的經歷，加上今年自己即將畢業，希望能夠盡力為自己的學界生涯劃上完美句號。」今年先奪港九D1冠軍，相信能夠大大增強何詩慧的信心。

畢業在即，這名中六生流露對球隊的不捨，「這支球隊很『有愛』，即使我們來自不同年級，但都不會有溝通上的代溝，大家都會主動關心大家。即使經常被教練罵，但我們都一同笑著面對。」

何詩慧場上會大聲提場，希望做一個好榜樣。（李澤彤攝）

主攻/大槌

中五 黃詠詩

中四 林芷靖

主攻/大槌 黃詠詩（左）、林芷靖（右）。（李澤彤攝）

陳sir這樣惡，都只是因為他重視鄭裕彤中學排球隊。 主攻/大槌 黃詠詩

教練一直都是這樣惡，但他並不是無理取鬧。只是我們有地方做得不好，他才會發脾氣。 主攻/大槌 林芷靖

兩名主攻手黃詠詩及林芷靖均是香港少年代表隊（港少）成員，實力有一定水平，故對上年自己在精英賽的表現極不滿意。「上年精英賽落敗後覺得非常不甘心，心情很低落，認為不該這樣完結。」黃詠詩直言去年精英賽表現差強；一年以來，這兩名「大槌」預備充足，「平時會在學校操場『舉鐵』、跳箱，提升自己的力量和彈跳力。」

黃詠詩認為鄭裕彤中學非常重視排球，一直都投放很多資源到排球隊上。（李澤彤攝）

自由人

中五 溫綺婷

中三 鍾瑜蘭

自由人鍾瑜蘭（左）、溫綺婷（右）。（李澤彤攝）

低年級時都覺得陳sir非常『乞人憎』，但現在都知他是為我們好。 自由人 溫綺婷

如果有一日訓練他不罵我，會覺得他很奇怪。 自由人 鍾瑜蘭

兩位自由防守球員異口同聲表示，已經習慣了多年來的「地獄式」的訓練模式，「已經覺得如果有一次訓練他（陳sir）不罵我們，我會『唔安樂』！」如此「被虐狂」的想法，源自於她們渴望進步的心態，尤其是正選球員溫綺婷，「去年輸在接發球不濟，故今年每一次練習都會練很多接發球。」被一班球員形容為「一個人守兩個位」的主力蘇嘉寶畢業，溫綺婷需要接替這名師姐的位置，「每次見到她（蘇嘉寶）時都想自己練得更強，因為她真的非常強大。」江山自有人才出，希望溫綺婷能夠在精英賽做到一代新人勝舊人。

後二

中六 黃斯蔚

中六 黃卓君

後二黃斯蔚（左）、黃卓君（右）。（李澤彤攝）

感謝陳sir中一時挑選了我進入排球隊。 後二 黃斯蔚

因為陳sir這麼嚴格的執教方式，才會令現時排球隊有這樣出色的成績。 後二 黃卓君

兩名「後二」同為畢業在即的中六同學，黃卓君回顧自己的排球路：「小學時認為排球只是一項興趣，但來到鄭裕彤中學後才發現這是一間在排球上非常有成就的學校。眼見一班師姐都非常出色，從中一起就很想努力追趕她們的步伐，延續師姐留下來的霸業，排球可謂給予我人生目標。」黃斯蔚亦有類近想法，「雖然一直以來晨操都非常辛苦，有想過放棄，但又不想浪費了一直苦心練習的時間。」雖然學界體育談不上專業，但對於眾多學生來說，可能是一件人生大事，值得窮盡中學六年時間追尋。

黃斯蔚表示今年已不斷訓練接發球。（李澤彤攝）

快攻

中五 鄭秀雯

中五 施靖儀

快攻鄭秀雯（左）、施靖儀（右）。（李澤彤攝）

之前（陳sir）都試過再罵得再誇張些，但我要被罵才有動力去練習。 快攻 鄭秀雯

不想再被他（陳sir）罵，所以會想做得更好。 快攻 施靖儀

兩位快攻希望都從向對方身上學習。（李澤彤攝）

兩名快攻身材高䠷，分別有175及178厘米身高，故在攔網方面有先天優勢。施靖儀表示今年球隊默契更好，「去年精英賽要磨合A、B Grade，故默契上不夠好。今年比賽將以A Grade球員掛帥，『夾慣夾熟』之下相信能夠發揮出好表現。」施靖儀與鄭秀雯均為港少成員，技術加上身高，將成為鄭裕彤中學女排的銅牆鐵壁。

中五的鄭秀雯為校內排球校隊主席，每月需向學校匯報訓練情況。（李澤彤攝）

從不同球員對陳紹璣教練的評價中，可見她們都感激這位「魔鬼教練」的鞭策，才讓鄭裕彤中學成為傳統女排名校。嚴厲的執教方式，源自於陳教練多年的教育經驗、對學生的了解。很多人說現在的學生「唔捱得」，但鄭裕彤中學女排隊卻證明，「棒下出孝子，嚴師出高徒」背後所帶出的精神，今時今日同樣應驗。