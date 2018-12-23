【英超】蘇斯克查首領軍　曼聯炒卡迪夫城5：1　普巴復出交兩助攻

曼聯新時代有個好開始，周六作客卡迪夫城為蘇斯克查擔任看守領隊首場督師，紅魔有連格個人梅開二度，拉舒福特、靴里拉及馬迪爾各建一功，以5：1大勝一場。

曼聯上輪英超不敵宿敵利物浦，領隊摩連奴兩日後宣布離隊；名宿蘇斯克查獲委任為看守領隊，將會領軍至球季結束。周六作客卡迪夫城，蘇斯克查首次帶領紅魔比賽，盧卡古因私人理由請假暫時離隊，安東尼馬迪爾復任正選，夥拍拉舒福特及連格攻堅；除了盛傳與摩連奴關係破裂的法國中場普巴之外，菲爾鍾斯與勞基梳爾亦重返正選之列。

拉舒福特開波3分鐘就射入罰球。（路透社）

拉舒福特3分鐘罰球開紀錄

積極進攻的曼聯，開賽短短3分鐘就打破缺口。拉舒福特直射罰球，穿過人牆之間的空位入網，完全失位的門將艾法列治，只能目送皮球入網。

一改摩連奴時代主守踢法的紅魔，29分鐘擴大優勢，安達靴里拉接應普巴傳送，推順後起腳，皮球省中佳高利根寧咸稍為改變方向，門將艾法列治飛到盡，僅僅未能觸及皮球，客隊領先到2：0。

靴里拉遠射得手，為曼聯領先至2：0。（Getty Images）

37分鐘，回防的拉舒福特禁區內犯手球，球證奧利華毫不猶豫判罰12碼。甘馬拉沙負責操刀，為卡迪夫城追成較接近的1：2。

41分鐘，馬迪爾、普巴與連格以美妙的小組滲入攻破卡迪夫城鬆懈的防線，最後由馬迪爾射成3：1，完半場紅魔帶着兩球優勢回更衣室。

馬迪爾正選上陣有波入。（路透社）

按圖放大：卡迪夫城VS曼聯戰況

+ 11 + 10 + 9

連格梅開二度 普巴交兩助攻

2018年首次作客半場入3球的紅魔，下半場繼續主攻。連格55分鐘博得12碼，親自操刀射入，遙遙領先至4：1。

63分鐘，中堅連迪路夫帶波殺上前場，傳予拉舒福特，惜突破越位陷阱的後者射斜。普巴70分鐘的遠射未能逃過艾法列治，菲爾鍾斯在接下來的角球攻勢窩利抽射又未能考驗艾法列治。

戰至比賽尾段，紅魔終於成功再增添入球紀錄。89分鐘，普巴一記直線劏穿卡迪夫城防線，連格輕鬆射成5：1。

連格個人梅開二度。（路透社）

蘇斯克查賽後與普巴及費特慶祝贏波。（路透社）

全取3分後，曼聯雖然仍然排聯賽榜第六，落後第五位的阿仙奴8分，但今場轟入5球後，18仗累積得失球差已改為+4，為前5以外攻守平衡最佳的球隊。

連格下半場博得12碼，並親自射入。（路透社）