【足球】重點賽果一文睇晒　曼聯霸氣大勝　曼城爆冷負水晶宮

周六（12月22日）英超上演多達8場比賽，當中最矚目一場為壓軸舉行的曼聯對卡迪夫城。由蘇斯克查帶領的紅魔，作客大踢進攻足球，取得大捷，重現昔日霸氣。不過，同日亦有令人意外的冷門戰果出現，曼城、車路士分別不敵水晶宮與李斯特城。「藍月」現已落後榜首的利物浦4分，暫列第四的車路士亦有機會被第三位的熱刺拋離。

曼聯日前辭退領隊摩連奴，改由名宿蘇斯克查暫代半季主帥，今仗作客卡迪夫城就是「紅魔新時代」的開始。連格個人梅開二度，加上拉舒福特、靴里拉及馬迪爾入波，紅魔作客大勝5：1，自傳奇領隊費格遜爵士榮休後首次於英超單場入5球。

盛傳與摩連奴不咬弦的中場普巴，今仗獲蘇斯克查派遣正選上陣，交出兩球助攻。賽後普巴表示，希望目前排聯賽榜第六的曼聯能夠重返榜首，並公開感謝摩連奴「令他成為更好的人」。

被利物浦奪去榜首位置的曼城，主場面對今季英超客場只贏過富咸與哈特斯菲的水晶宮，雖然先開紀錄，但之後2分鐘內連失兩球，即使隨後接連換入阿古路、迪布尼與馬列斯，試圖變陣收復失地，最終仍無法扭轉敗局，現在已落後紅軍4分。

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蘇斯克查首領軍 曼聯炒卡迪夫城5：1 普巴復出交兩助攻

普巴首開腔談摩連奴 「感謝他帶隊贏冠軍」

曼城主場2：3負水晶宮 遭榜首利物浦拉開4分差距

奧斯爾復任正選 阿仙奴主場3：1力克般尼

蘇斯克查帶領曼聯第一場大勝而回。（路透社）

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+ 4 + 3 + 2

上季達成歐聯3連冠的皇家馬德里，在阿聯酋出戰世冠盃賽事，決賽以4：1輕取東道主艾阿恩，連續3年奪標，更是賽事史上首支總共贏過4屆冠軍的球隊；月前上任成為球隊主帥的蘇拿利，贏得執教皇馬以來的首項錦標。今屆世冠盃最佳球員由準決賽連中三元的加里夫巴利當選。

詳細報道：皇馬輕鬆達3連霸 蘇拿利上任首奪標 巴利膺最佳球員

皇馬輕鬆衛冕世冠盃。（視覺中國）

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