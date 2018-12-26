【英超】曼聯炒摩連奴後奧脫福首戰　哈特斯菲主帥認難「執雞」

曼聯今季在摩連奴帶領下，表現不振創下球會英超年代最差成績。改由蘇斯克查領軍後，曼聯易帥首戰就大炒卡迪夫城，突然間一眾想「偷雞」的球隊都似是失去了「希望」，其中一個正是周三（26日）作客奧脫福的哈特斯菲領隊華拿。

「紅魔」由名宿蘇斯克查上任暫代領隊即大炒卡城，為費格遜年代後首次於英超單場攻入5球，現時士氣如虹。另一方面，哈特斯菲上輪不敵改為由哈辛赫圖帶領的修咸頓後，已經連輸5場，僅以較佳得失球領先只得10分的富咸，排在聯賽榜尾二，與曼聯情況可謂天壤之別。

曼聯前鋒盧卡古料未能趕及復出，前線變動機會不高，拉舒福特、馬迪爾及連格有望擔正。

蘇斯克查上任後，曼聯首戰大勝。（Getty Images）

談及曼聯易帥，華拿直言意外：「這不是一個領隊想見到的，尤其是我們這麼快就要跟他們對壘，就似修咸頓的情況。（曼聯換帥）對我們一點好處都沒有。」

曼聯易帥大勝，士氣如虹。（Getty Images）

華拿表示對曼聯非無希望。（Getty Images）

全力走出低谷

外號「爹利狗」的哈特斯菲要走出5連敗暗影，卻遇上有反彈之勢的曼聯，華拿直認舉步維艱：「我不在乎對手是誰，只想快點停止連戰連敗的走勢。對曼聯我們並非絕無機會，但肯定不會是輕而易舉，但在生名及足球，每日有得是機會。」

華拿指球隊應更大膽去進攻，拆禮物日比賽還要作客曼聯，要搶分就不能膽怯。哈特斯菲中場核心穆爾養傷至2月，與沙比尼、湯史密夫、丹尼爾威廉斯皆缺陣。