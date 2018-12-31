【英超】普巴入球加助攻　蘇斯克查領曼聯3連勝　提早賀費Sir大壽

魔性澎湃！自蘇斯克查接手領軍起，曼聯愈踢愈順，走出低谷；周日主場輕取般尼茅夫4：1後，紅魔在其麾下3戰全勝，更是今季英超首次連贏3場。近仗表現脫胎換骨的中場普巴，連續兩場梅開二度。

曼聯迎戰般尼茅夫是看守領隊蘇斯克查上任領軍第三戰，對比起上場贏哈特斯菲，紅魔今場正選陣容作出4個調動，馬迪爾、靴里拉、楊格復任正選，艾歷拜利則取代菲爾鍾斯，與連迪路夫扼守中路。

普巴頭槌為曼聯頂成2：0。（路透社）

開波短短5分鐘，曼聯就打開紀錄。拉舒福特扭過兩名對手後傳中，無人看管的普巴衝前加一腳，連續兩場有波入。

擁有主場之利的曼聯積極進攻，大軍壓境，客隊只有零星攻勢。26分鐘，般尼茅夫角球攻勢由尼敦阿基頭槌攻門，但未能逃過鋼門迪基亞。

29分鐘，馬迪爾妙傳入小禁區，可惜普巴來遲一步，門將比高域沒收來球。

拉舒福特射入曼聯今場第三球。（路透社）

普巴梅開二度 迪基亞連續3場失球

在蘇斯克查麾下表現脫胎換骨的普巴，34分鐘接應靴里拉傳中球，頭槌一頂破網，個人梅開二度。45分鐘，馬迪爾突破越位陷阱後傳中，拉舒福特快對手一步，將皮球送入網，曼聯領先至3：0。

補時兩分鐘，馬迪走漏尼敦阿基，後者輕鬆一頂，迪基亞束手就擒，連續3場都未能保持清白之身，但完半場曼聯仍遙遙領先3：1。

尼敦阿基為般尼茅夫破蛋。（路透社）

按圖放大：曼聯輕取般尼茅夫過程

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曼聯3連勝 普巴貢獻7入球

般尼茅夫下半場加強攻勢，惜仍無法威脅曼聯後防。蘇斯克查70分鐘換入盧卡古，收起今場表現活躍的拉舒福特；盧卡古落場僅兩分鐘就交到功課，接應普巴傳送，為曼聯射成4：1。不過，慢鏡重播可見，普巴傳球一刻盧卡古處於越位位置。

對卡迪夫城交出兩球助攻、上仗對哈特斯菲個人入兩球的普巴，今仗幾乎更上一層樓，可惜他禁區頂射彈地波被門將比高域僅僅拍到後中柱彈出，未能演出帽子戲法。

蘇斯克查成為曼聯看守領隊後，普巴連續3場都有份貢獻入球。（路透社）

落後車路士8分 爭前4未絕望

79分鐘，拜利因粗野攔截被球證直接以紅牌驅逐離場，但勝局已定，曼聯最終仍以4：1大勝一場，蘇斯克查領軍3戰全勝，賽後雖然繼續排聯賽榜第六位，但追至只落後阿仙奴3分，與第四位的車路士相差8分，仍有希望後上奪得來季歐聯參賽資格。

今場繼續成為座上客的傳奇領隊費格遜爵士，大除夕將會度過77歲生日，這場漂亮勝仗相信對他而言是一份很好的賀禮。

連續3場勝仗都失波的迪基亞一臉無奈。（路透社）