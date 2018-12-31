【排球精英賽】破男拔一局不失神話　體藝男排打出燦爛一戰

賽馬會體藝中學今年精英賽殺出一條血路，先於八強復仇成功淘汰港九D1亞軍喇沙書院，四強再擊敗去年精英賽亞軍香港道教聯合會圓玄學院第二中學。決賽面對強敵拔萃男書院，雖然對手賽前精英賽三年來一局不失，但體藝成功破其金身。 儘管球隊最後仍以1：3落敗，但今年體藝精英賽的神奇之旅，已足以令一班球員、教練回味。

雖然被男拔先取一局，但體藝憑高昂士氣及針對性戰術第二局反勝一局25：22。體藝其後卻無以為繼，最終連輸兩局，總局數以1：3落敗，無緣奪冠。

體藝自由人劉健勤對今場發揮並不滿意，認為自己不值得奪「最佳一傳」。（徐焌然攝）

體藝黃俊偉表示滿意球隊表現。（徐焌然攝）

教練黃俊偉：希望堯仔入港隊

教練黃俊偉賽後表示今年準備非常充足，能夠殺入決賽已經滿意，「我們由暑假開始準備學界賽事，我擺在戰術上的心思是歷年來最多的。如果決賽時我們能夠再堅持多些賽前部署，即使最終都未能獲勝，但未必只勝一局。」

黃點名稱讚精英賽表現出色的趙善堯，「堯仔（趙善堯）從小就被我培養成今時今日的趙善堯，賽後我對他說：『如果有青年隊教練賞識你，你一定要參與遴選、出席每一次練習，成為體藝另一名代表香港比賽的球員。』」

趙善堯（左）及劉健勤（右）分別榮獲最佳扣球及最佳一傳。（徐焌然攝）

兩球員榮獲個人獎項

被教練高度評價的趙善堯（堯仔），除了入選明星隊外，更獲選為賽事最佳扣球。對於能夠獲獎，堯仔先感謝隊友，「這一個『最佳扣球獎』是靠隊友才能奪得，因為要有隊友的一傳、二傳，才可以扣球，感謝隊友今年以來對我的信任和支持。」談到未來目標，堯仔希望能夠協助球會（國際）來季升上甲二作賽。

至於體藝陣中還有另一位球員榮獲個人獎項，他就是「最佳一傳」得主、自由人劉健勤（Ivan）。問及他得獎感受，他卻與堯仔大相逕庭，「我認為自己不太配奪得這個『最佳一傳』，今場決賽我在許多關鍵時候都接失一傳，令球隊未能取勝。」

怪責自己發揮，Ivan卻認同球隊表現，「能夠對男拔贏一局已經非常開心，亦證明我們有能力與對手一戰。」

現役甲一球員蘇伊俊亦有到場支持母校。（徐焌然攝）

蘇伊俊入場撐母校

今場決賽吸引眾多體藝校友到場支持母校，其中包括現役甲一籃球員蘇伊俊。

原來當年的他也是體藝男排隊成員，更為母校於2004年勇奪排球精英賽冠軍，「雖然我主項是籃球，但都認為排球這項講求團體合作的運動很有趣，當年的精英賽冠軍只是靠其他隊友，如現時執教男排的黃俊偉等人。」

趙善堯賽後不禁落淚。（徐焌然攝）

2003年奪得籃球精英賽冠軍，蘇伊俊的學界生涯堪稱完美，不過上年體藝籃球隊需要降班至D2作賽，這位校友亦感可惜，「當然會失望，希望日後校方對體育多加支持。我認為如果只著重學業成績，那麼體藝就與一間普通中學無異，但體藝精神不應如此。」

雖然體藝於決賽未能如前兩輪比賽般再度反勝，但相信這個亞軍，這段精英賽旅程，已足夠令他們一生難忘。

2018-2019年度全港學界精英排球比賽男子組亞軍—賽馬會體藝中學。（徐焌然攝）

相隔13年再度殺入精英賽決賽，體藝男排與冠軍只差一步。（徐焌然攝）