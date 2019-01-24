【法足總盃】尼馬傷出遭斯特拉斯堡球員揶揄　巴黎聖日耳門晉級

法甲班霸巴黎聖日耳門在法國足總盃32強賽事，主場迎戰斯特拉斯堡，雖然輕鬆兩球擊敗對手，但今場勝仗亦有代價，前線靈魂人物尼馬觸傷舊患，在62分鐘退下火線，其後更被送院檢查，令人擔心他的傷勢會否影響到歐聯16強作客曼聯的賽事中披甲。

巴黎聖日耳門主帥杜慈在今仗未有派出基利安麥巴比，而尼馬及卡雲尼亦有上陣，夥拍祖普莫亭（Maxim Choupo-Moting）及迪馬利亞，合作進襲斯特拉斯堡的防線。

卡雲尼在開賽4分鐘，在禁區內射入首球開紀錄。（視覺中國）

卡雲尼在開賽4分鐘便打開紀錄，一次簡單的組織，祖普莫亭直線傳給入楔的卡雲尼，在禁區內側身射入。PSG在領先後繼續主導戰局，不斷圍攻作客的斯特拉斯堡，一眾前線球員亦未能拉開比數。PSG至完場前10分鐘，才能攻入今仗第2球，達斯拿右路傳中，迪馬利亞接應近門得手，鎖定勝局，淘汰對手出局。

迪馬利亞在80分鐘近門得手，為球隊鎖定勝局。（路透社）

尼馬的球技人所共知，在場上時常成為對手的「目標人物」，以超技術阻止他的推進。尼馬在今仗當然受對手的嚴密看管，而一眾斯特拉斯堡的球員亦對他毫不留情，多次落腳攔截，使尼馬多次倒地。該名巴西球員在下半場一度走到場邊，接受軍醫檢查後重返賽場，但尼馬其後表示未能繼續比賽，在62分鐘被調離場，狀甚失落。

斯特拉斯堡的球員防守尼馬時，多次落腳攔截侵犯尼馬。（視覺中國）

尼馬在下半場一度步出球場，接受軍醫檢查，但結果亦未能戰畢全場。（路透社）

尼馬在去年2月時，曾經因右腳蹠骨骨折而「收咧」。PSG主帥杜慈在賽後表示，尼馬今次觸傷舊患，並在傷出後隨即送院接受詳細檢查。

杜慈擔心尼馬的傷勢或許影響他在歐聯淘汰賽上陣的機會，同時指球證今仗的尺度寬鬆，使尼馬今仗多次受侵犯，「尼馬的傷患與去年的傷處相同，令人擔心。他現時在醫院接受檢查，未知傷勢嚴重與否，我正在等待醫生給我最新的報告。今仗球證的執法尺度寬鬆，即使尼馬被連踢數腳，但球證亦未有表示。」PSG在2月13日作客曼聯，至3月7日主場上演歐聯16強次回合。

踢傷尼馬的斯特拉斯堡球員安東尼干卡維斯賽後未有道歉，反指兩軍都是在場競爭︰「尼馬是好球員，不過我們不是來到場上與他作樂，他不應落場後哭着走。」

尼馬在62分鐘退下火線，杜慈賽後表示尼馬觸傷舊患。（視覺中國）