【西貢行山路線】沿麥徑登牛耳石山頂遠眺滘西洲　訪嶂上嘆豆腐花

西貢的嶂上是行山界勝地，群山懷抱，位於高原之上，山徑四通八達。 由北潭凹巴士站出發的話，沿麥理浩徑第3段登山，之後可尋小路上牛耳石山頂，遠眺西貢海及滘西洲的景色。 離開牛耳石山續沿麥徑行，地勢平緩向下，抵達嶂上。嶂上有一片草地及營地，是郊遊及露營的好地方，而且有士多在周末營業，是行山人士重要的補給站。最快落山的方法是，行嶂上郊遊徑往猴塘溪，約1小時步程便會抵達海下路。

出入嶂上最方便的方法，應該是嶂上郊遊徑，但此徑位於密林之中，景觀欠奉，如果來回程都行這條路的話，景色可能有點悶。故此，趁起步時有氣有力，不如選擇由北潭凹出發，先上牛耳石山登高看風景。

北潭凹位於北潭路上，行山人士可於西貢市中心搭九巴94，或者搭由鑽石山開出的九巴96R，但96R只於周日及假日服務。有一點大家要小心，記緊在北潭凹下車，而不是北潭凹管理站。除了巴士，行山人士還可以在西貢搭往海下的7號小巴，同樣在北潭凹下車。

北潭凹是麥理浩徑第2及3段的交匯處，是個熱門的行山起步點。麥徑第3段的起點就在巴士站旁，指示牌非常清晰；如果行山人士人有三急，或者需要補給的話，馬路對面有廁所及汽水機。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

當日九巴94號大排長龍，所以轉搭小巴入去。（顏銘輝攝）

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+ 7 + 6 + 5

初段多石級急上山

北潭凹位於海拔約150米高處，而牛耳石山則高425米，所以行山人士要攀升近300米。這條路線是先苦後甜，一開始就急上山，要行長長的石級。如果平時少行山或做運動的朋友，不宜行得太急，應該緩步而上，否則很易「爆偈」！

漸行上去，離開叢林，行至開揚之處，可見三面景色。不過，離山頂尚有一段距離。行過一段緩緩上斜的路段，又見到長長的石級。這段上山路欠缺樹蔭，如果夏天行的話，相信又熱又曬。行完一大段樓級，來到一個「T」字路口，左轉上牛耳石山，而右轉則可登上一個小山崗，是個俯瞰大灘海及塔門景色的好地方。

踏上長長石級登牛耳石山，路上可見大灘海及塔門的景色。（顏銘輝攝）

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+ 8 + 7 + 6

麥徑不經山頂 留心左邊小徑登頂

看一陣風景，回到「T」字路口繼續上牛耳石山，又是一段漫長的石級。上完石級，景色豁然開朗，轉頭望去，是筆直陡峭的蚺蛇尖，左右兩邊分別是大灘海及滘西洲的景色。不過，這裏並非牛耳石山山頂。繼續沿路行，會見到左方有個山頭微微隆起，那兒才是山頂。

麥理浩徑並不經牛耳石山山頂，若要登頂，要離大徑，找小路上去。沿路繼續行，留意左方的叢林，會有小路，附近樹叢有很多絲帶。沿小路往上行，路不算太難走，亦十分清晰，保持往上行就對。不一會兒，就行到上空曠的牛耳石山山頂。一上到頂，滘西洲就在正前方，清楚見到高爾夫球場，滘西洲兩邊分別是西貢海及糧船灣海，島嶼如星羅棋布，還能見到部分的萬宜水庫。

上到牛耳石山山頂，可以遠眺滘西洲高爾夫球場的景色。（顏銘輝攝）

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+ 7 + 6 + 5

嶂上士多周末假日營業

離開山頂，沿上山的小路行回主徑，沿麥徑繼續前行。之段的路段或是落山或是平路，耗費氣力不多，但有些落斜的路段溝蝕嚴重，要小心行。見到路牌的話，沿水浪窩方向行，行至叢林夾道之處，便代表快到嶂上。不久，見到燒烤爐，就抵達了嶂上營地；營地備有旱廁。

在營地不遠處，有片草地，記者到訪當日正是一年一度的嶂上登山節，人頭湧湧。不過，就算草地上擺了多個攤位，還有約百名遊人，亦不覺太擠擁。草地的盡頭有士多，是行山人士的重要補給站；士多逢周末及周日營業，除了飲品外，還提供豆腐花及即食麵。

嶂上有片草地，有行山人士野餐。（顏銘輝攝）

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+ 4 + 3 + 2

嶂上位於西貢西郊野公園的中心，行山徑四通八達，可往榕樹澳、石屋山、雞公山、鯽魚湖等地，但想最快抵達有公共交通工具的馬路的話，還是行嶂上郊遊徑出猴塘溪方便。離開士多及草地，回到嶂上營地，見到有分岔路，行左邊的山徑，往海下路方向走。

這段兩公里多的落山路，沒有什麼景色，但十分好行，全程緩緩下山，而且一條大路，指示十分清晰，不怕迷路。一小時內，即可於抵達海下路，行山人士可以截小巴回西貢，但小巴班次疏落，所以記者離開山徑後，轉右沿海下路繼續行，全程落斜，行多一公里左右，便到北潭路的路口。

行到北潭路的路口，右轉沿北潭路行，拐個彎，就見到高塘村，過對面馬路就有巴士站，有94號巴士回西貢，亦有假日路線96R往鑽石山。依個人經驗，假日傍晚搭96R出鑽石山，分分鐘要花兩小時。

沿左邊的嶂上郊遊徑行，離開嶂上。（顏銘輝攝）

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+ 6 + 5 + 4

登牛耳石山往嶂上朝聖 全程：6.6公里 需時：3小時 體力需求：3星（初段登山耗費氣力，其餘路段較輕鬆；以5星為最高） 技術需求：2.5星（主要行麥徑及郊遊徑，路況以泥石路為主；以5星為最高） 起點交通：乘九巴94、96R或小巴7號於北潭凹下車 終點交通：於海下路搭小巴7號回西貢/於北潭路搭九巴94或96R

由北潭凹入嶂上路線：

由嶂上行去巴士站路線：