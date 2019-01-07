【行山】嶂上登山節雨中舉行　天文台台長岑智明籲遠足留意天氣

行山遠足，天時、地利、人和缺一不可。 天文台台長岑智明昨日出席嶂上登山節，呼籲行山人士留意天氣變化，別要輕視大自然的威力。岑智明提醒行山人士要注意「炎熱特別天氣提示」，他解釋發出提示時可能未達酷熱水平，但在戶外活動都容易「出事」！

由中國香港旅行遠足聯會舉辦的第27屆嶂上登山節昨日（1月6日）舉行，天文台台長岑智明在開幕禮上呼籲行山人士留意天氣變化，別要輕視大自然的威力。岑智明接受訪問時表示，留意到近年行山或戶外活動的意外愈來愈多，勸市民時刻留意天氣變化，最緊要按天氣改變活動計劃及行程。他說：「要有後備方案，假設你原本行3小時才去到目的地，如果天氣變差的話，是否要量力而為，提早落山呢？行山要應變，不可以勉強。」

天文台台長岑智明（右四）及中國香港旅行遠足聯會主席周國強（右五）與山友合照。（顏銘輝攝）

山友在登山節的海報前拍照。（顏銘輝攝）

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岑智明：暴雨警告期間不要行澗

有些人會在暴雨警告期間行澗，因為喜歡水流大及追求刺激，岑智明表示這樣做很危險，他說：「如果計劃行澗，遇上黃、紅、黑雨警告，『真係唔好制』。你行溪澗，就算你行的地方沒有下雨，但遠方有大雨的話，可能你難以發覺山洪突如其來。」

天文台的暴雨及颱風訊息為港人熟知，但岑智明認為有些警告或提示較被人忽略，但行山時卻要注意。他說：「我覺得雷暴警告是其中一個。雷暴有時候的局部地區，不一定影響你行山的地區，最好懂得自己看我們的天氣資訊，尤其是雷達。」他還提到火災危險警告，「雖然近年少一點山火意外，但往年都發生過一些很嚴重的山火，燒死很多人，例如八仙嶺那次燒死很多學生，記憶猶新。」

在登山節的會場，有幾隻牛乖乖地食草，成為山友爭相合照的對象。（顏銘輝攝）

會場中有不同的政府機構及行山組織的攤位，有的是玩遊戲，有的是介紹行山資訊。（顏銘輝攝）

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夏天宜留意炎熱天氣特別提示

岑智明不忘推銷天文台的手機應用程式，方便行山人士無時無刻留意天氣，他說：「我們的手機應用程式有個功能，可以看到未來兩小時的雨區會否接近你身處的地方。我們還有閃電的預測，可以預測未來一小時，雖然預測時間短一點，但都可以知道閃電會否走向你的方向。最好行山前留意，別要忽略，尤其是夏天，雷雨會來得很快。」他表示根據最新數字，已經天文台手機應用程式已經有760萬次下載，比香港人口還要多。

訪問結束後，岑智明突然叫住記者，說有幾句補充：「夏天很多人行山出事，就是中暑。」他表示大眾已經熟悉酷熱天氣警告，但沒有此警告，不代表沒有中暑的風險，他續說：「天氣未熱到酷熱天氣警告，有時我們都會發出一個特別天氣提示，雖然未到酷熱，但都很熱，過往在那些情況時，都發生過意外。有些人跑步、行山都會中暑，甚至失救死亡，一定要量力而為。水、傘、防曬都一定要準備，別要兩手空空就去行山，很多時會出事。」

根據天文台網站指，在一些氣溫高、濕度高或風勢弱等的天氣情況下，雖然天氣條件未達發出酷熱天氣警告的水平，但如市民未有採取適當的預防措施，仍有中暑的風險，就會發出炎熱天氣特別提示。

天文台台長岑智明呼籲行山人士留意天氣變化，別要輕視大自然的威力。（顏銘輝攝）

岑智明愛行港島山徑

此外，55歲的岑智明還分享了他的行山經歷，他表示自小就喜歡行山，「我小時候眼有毛病，眼睛會出血，無法溫書，所以不如去行山散心，又可以放鬆心情，看看綠色的植物，自小就培養行山的興趣。近幾年工作繁忙，有時未必抽到時間出來，但（登山節）是一年一度的盛事，當然要來支持。」

談及香港群山，岑智明笑言自己體能不好，未曾踏足鳳凰山及蚺蛇尖等著名山峰，但很熟悉港島的山頭。他說：「我喜歡行香港島的山，幾乎行過整條港島徑。我住在西環，所以多行舊山頂道，還有以前叫炮台山的龍虎山，由西環行上山頂的盧吉道，兜一個圈，很輕鬆的。」

消防處副消防總長（新界南）徐文良（圖）希望行山人士量力而為。（顏銘輝攝）

消防處副消防總長（新界南）徐文良亦有出席登山節活動，他除了叮囑行山人士注意山火之外，還提到去年山嶺拯救的數據。他說：「近年行山是個熱門運動，隨之每年都有很多行山意外，我們收到很多山嶺拯救的求助，與民安隊等其他部隊一起拯救。上年我們做了242個call（求助），救出119人，但其中有不幸事件，傷者重傷或者死亡，所以呼籲各位行山人士一定要做好準備。」徐文良首先提到，行山人士在計劃路線上定要量力而為，別要獨個兒行山，並帶夠裝備；他還建議行山人士在出發前，向家人交代行山路線。

雖然登山節當日天陰有微雨，但在西貢嶂上雲集山界猛人，包括旅聯主席周國強、攀山專家鍾建民、梁念豪、著名行山領隊梁榮亨等，而出席的旅行隊則有山林、週日、勝景之友、野馬等。天文台、漁護署、童軍總會等在登山節會場擺設攤位遊戲，介紹野外活動資訊，深得山友歡迎。

另外，登山節還有舉行拔河比賽，勝景之友贏得到男子組冠軍，而深圳市公益救援隊則得到女子組冠軍。