【學界精英賽】寶覺抬起頭抹走眼淚奮戰　找回節奏力挫林大輝奪季

Nike全港學界精英籃球比賽季軍戰由寶覺中學重遇次階段曾擊敗過的林大輝中學，林大輝今場再遇寶覺入局甚快，首節曾一度打出8：0的攻勢。 不過寶覺的蔡再南挺身而出，不斷強攻內線得分，加上郭軒男、王健朗及冼耀星在外線建功，中段開始站穩陣腳，雖然林大輝的後勁凌厲，曾一度反撲，幸寶覺乘林大輝隊犯已滿，把握罰球機會令寶覺以81：75力壓林大輝，收穫今屆精英賽季軍。

今季精英賽黑馬寶覺昨天在四強戰不敵張振興伉儷書院後，與林大輝在精英賽最後一戰中爭逐季軍。

寶覺今場一掃上場敗仗陰霾，惟入局始終慢熱，一開波被林大輝屢次以快攻得手，打出一波8：0的攻勢，寶覺始由蔡再南領軍開始反撲，再憑劉子軒一記三分球為球隊拉近至8：11站穩陣腳，再由王健朗強攻籃下得分追至14：18，上仗表現沉寂的何旭峰靈活從中抄截博得犯規，縮窄至16：18兩分之差。

可惜，寶覺向防守端施壓時接連犯規，將林大輝球員送上罰球線，令他們以26：18領先完第一節。

林大輝的文澤希（右）一開局便入局，以速度突破得手。（楊宇翹攝）

林大輝的陳仲顯擺脫王健朗防守上籃，屢為球隊建功。（楊宇翹攝）

寶覺在次節逐漸找回節奏，中鋒劉榮浩表現活躍，除了入入楔籃下得分之餘，剷入內線再勾手得分為球隊以31：29反超前，大振士氣。王健朗更是撐住球隊，能剷擅射的他更兼顧籃板工作，合力與劉榮浩以39：36稍為領先完上半場。

剛升上A Grade作賽的中鋒劉榮浩（前），在精英賽表現一直突出，今仗的他更是成為球隊內線防守力量，為球隊擋下致命進攻，尚有無限潛能。（楊宇翹攝）

半場休息後，寶覺防守未夠集中，補位不足讓林大輝的陳仲顯、張峰碩射球得手追平至41：41。

寶覺開始轉守盯人以干擾對手進攻，再由王健朗剷籃得手，加上劉榮浩為球隊單擋，造就郭軒男能有空位從三分線建功，合力為球隊打出反擊攻勢，以62：55完第三節。

四強一仗被張振興針對防守而表現沉寂的何旭峰（左），今仗終於找回自己節奏，打出水準。（楊宇翹攝）

雙方在末節將節奏進一步推快，兩隊互有攻守，戰況一度膠著，惟林大輝在落後63：68時，陣中的文澤希挺身而出射球得手，再射入罰球一舉追至67：68一分之差。寶覺的蔡再南看準空位殺入內線，博得罰球之餘更放膽於籃下得分穩住比數72：67。

寶覺的郭軒男（左）出奇不意命中三分球為球隊振士氣。（楊宇翹攝）

戰至末段時，林大輝隊犯已滿，寶覺的何旭峰在三分線起手時博得犯規並全數投中，稍稍領先至76：71。不過寶覺為守住林大輝進攻，屢屢犯規，更因隊犯已滿將對方送上罰球線追至75：79。

幸蔡再南勇猛硬闖內線力圖上籃兼博得罰球，2投全中下領先81：75，林大輝的文澤希最後一擊欲以三分球追貼不果，無法扭轉形勢。寶覺成功以81：75擊敗林大輝，贏得精英賽季軍。

寶覺經過一場硬仗後，終81：75擊敗林大輝，贏得精英賽季軍，立即「笑哂」。（楊宇翹攝）

有別於昨天四強戰不敵張振興的低落情緒，寶覺的何旭峰眼眶充滿快樂的淚水，更不斷提醒王健朗、蔡再南要抬頭：「總算對球隊、對自己有個交代，畢竟大家一定不想連輸兩場。雖然四強戰確是落敗，但不要緊，今天重新調整，再做好部署，最後一次打精英賽都能於新伊館以勝仗結束，一樣滿足。」

今場在領先期間被林大輝反撲，更自亂陣腳，蔡再南直言球隊溝通不足：「其實我自己在場內較少開口提點，旭峰都相對較少，但他作為領袖，越來越主動開口提醒，未來在餘下的學界賽事，希望大家都可以改善這缺點。」

何旭峰（右）得到爸爸特地放下手邊工作，趕到香港支持，賽後他特地走到觀眾席與爸爸擁抱。（楊宇翹攝）

寶覺這場勝仗，不僅對球員自己、球隊有交代，更是不辜負一直支持他們的球迷。（楊宇翹攝）

精英賽季軍戰逐格重溫（按圖放大）