【香港山人．陳嘉俊1】狗嶺涌露營詭異經歷　上得山多終遇鬼？

由貪玩開始接觸野外活動，涉獵露營、釣魚及行山，之後將興趣化為事業，創辦雜誌及出版社，再轉型至網上媒體，「野外動向 HK Discovery」創辦人陳嘉俊（Jan）半生在山野中打滾。 回憶少年時在山中尋幽探秘的日子，Jan滔滔不絕，由東平洲講到塔門，從東龍島說到大東山，充滿刺激與快樂。他最記得有次在大嶼山的狗嶺涌露營，遇上疑似靈異事件，更在黑暗中誤食昆蟲當晚餐。

登門造訪Jan的辦公室，雜物雖多，但收納整齊。不同的戶外叢書放滿幾個書櫃，較有紀念價值，則放於可上鎖的櫃中；指南針等小工具，分門別類，放在幾十個小抽屜入面；至於頭盔等大工具，亦按種類，放在辦公室一個角落的大鐵架上。多而不亂，井然有序，是Jan的辦公室給予記者的印象。

每天望住「西貢美景」工作

最吸引眼球的是Jan辦公的角落，辦公桌面向櫃背，櫃背上面有一幅俯瞰西貢萬宜水庫東壩一帶風景的大海報。Jan笑言：「工作會悶，就算在辦公室中，沒辦法出去行山，起碼可望到這幅相。」群山環抱的水庫，碧波圍繞的島嶼，這是Jan最喜歡的西貢景色，「一望無際，不會見到高樓大廈。那邊的海島也很漂亮，基本上每個我都去過。」

在辦公室，陳嘉俊每天都可以望住西貢的風景工作。（顏銘輝攝）

我露營的那個年代，很少人去露營，環境比較原始，很喜歡那份寧靜。 陳嘉俊

陳嘉俊多年來縱橫香港山野，熟悉各個山頭野嶺。（由受訪者提供）

Jan小時候已經接觸山野，「由細到大落街玩，讀書不好，最愛通山跑，去水塘捉金絲貓（豹虎）」；如果說第一次正式參與野外活動，則是中四，他與朋友結伴露營，再發展出釣魚及行山等興趣。他說：「我露營的那個年代，很少人去露營，環境比較原始，很喜歡那份寧靜。那時的法例也執行得不太嚴謹，我試過在不同的郊外地方拾柴枝生火，又在沙灘上露營。」在東龍島設立營地前，Jan已到那兒露營及釣魚，「我們在燈塔或者在碼頭後紮營。最深刻是那裏的風勢很強，真的很強。」

以前最愛大東山過夜觀星

Jan以前很喜歡上大東山過夜，晚上看星，早上觀日；爛頭營上，背靠石屋，三五知己，圍爐煮食，談天說地。他說：「如果現在做（在山上生火）的話『死硬』！以前少人玩的時候，玩了都沒有人知，而且以前沒有社交媒體，你影了張相不就得你自己一個知，怎會一放上網就幾萬人見到！」他強調以前過夜後一定清理好地方才離開，但他坦言大東山已成郊遊熱點，人山人海，不會再去。

陳嘉俊表示以前很喜歡到大東山上過夜，但現在山人太多，他就不喜歡去了。（由受訪者提供）

見證香港郊野發展多年，Jan發現有些地方大變，有些則有小變。他又提起西貢萬宜水庫的東壩，「以前其實很原始，在大概1995年時，落到下面的輔壩，左邊會有繩梯，讓人爬上去，之後再落去釣魚。左邊有塊大石，很高的，你要爬過去的話，就要有繩幫手。除了釣魚，有些人行山都會爬繩梯上去，繞過咀位去影相。後來地質公園成立，或者管理好一點之後，繩就消失了。」

指內地船隻偷東平洲珊瑚

Jan十分回味以前去東平洲遊玩的日子，「未成為海岸公園前，我們已經去那裏玩。我們在更樓石上看星，在新昌士多食『大鑊飯』，在那些舊屋中睡碌架床。那時候，除了坊間旅行隊的活動之外，甚少遊人會去東平洲。」最令他難忘的是四周的海洋，「東平洲是香港最適合浮潛的地方。夏天浮潛看珊瑚，真是一流，現在就非常差了。」

記者追問水質變差後的情況及原因，Jan說：「人多了，污染物多了。東平洲近深圳的大小梅沙，以前由東平洲望過去，沒有高樓大廈，全部是郊野景色。當大小梅沙發展了，東平洲又成為海岸公園後，他們就會覺得這裏是個特別的地方，就過來拿走資源及珊瑚。（是什麼人拿走？）對面內地的船。」

講到陳嘉俊最喜歡的野外活動，肯定是釣魚。（由受訪者提供）

陳嘉俊分享他的行山露營經歷，當中有不少趣事。（梁鵬威攝）

靠梁榮亨行山書引路

現在計劃行山旅程，大部分人會上網找資料，但在Jan年輕時，互聯網尚未普及，要依靠旅行界前輩梁榮亨的書。他說：「我那代人行山，會看梁榮亨出版的那些野外遊歷書，介紹古靈精怪的地方。他書上的那些地圖，大家明白吧，都是他自己畫，比例不同，那些虛線又不知真的有沒有路，有時跟他的地圖行都會迷路，可能要鏟林。或者他行完之後，有段時間沒有人行，生滿了雜草，你明明見本書講有條路，但又不見，如何是好？年輕人不怕死的，那就穿樹林繼續行。」

說起鏟林爆林，Jan記得中學時代去塔門三日兩夜的歷險。他說：「我們那次由碼頭出發，行去東灣，之後去車灣，再轉頭環島，打算玩兩三日。行到有個位置，明明應該有條路，但去發現沒有路，怎麼辦？一路行一路鏟林，鏟到周身傷，其實都危險，你以為塔門安全？其實不跟大路的話有很多山崖。」塔門南邊有完善的行山徑設施，但北邊的茅平山及車灣一帶仍是荒山野嶺。

在大帽山茶水亭外，蓮姐說要搬枱，陳嘉俊馬上幫忙。（梁鵬威攝）

數最難忘的一次行山露營，Jan說起畢業旅行去狗嶺涌。狗嶺涌是一個位於大嶼山西南部的海灘，由石壁行入去都至少要一小時，十分偏僻。Jan跟幾個同學入狗嶺涌露營4日3夜，有晚發生了一件詭異的事。他憶述：「我們幾個血氣方剛的年輕人去露營，有一日黃昏見到兩個女仔來露營。我們煮飯時見到女仔，我們幾個麻甩仔當然過去撩女仔，我說沒有去都一定是騙你的，撩完之後繼續煮飯。第二日睡到天光起身，就見不到她們，難道兩人一早就走了？我們十分驚……」說到這裏，他忍不住大笑，他續說：「靈異經歷只得一次，我又不是太害怕，雖然我做過很多虧心事。」Jan又再笑起來。

將昆蟲當豆豉食

除了疑似靈異經歷，那次狗嶺涌露營還發生了食蟲事件。Jan說：「我們那時候沒有那麼多照明工具，你會開頭燈煮食，看看熟不熟，煮完就關燈。有一日晚餐，我們煮豆豉鯪魚食，很有趣的，食豆豉時，為什麼食落口會沙沙聲！我們覺得不妥，開燈照，發現入面全部都是昆蟲。應該是煮完之後沒有蓋住，放在一邊時，昆蟲就走了入去。那裏沒有燈，真的只有靠月光，有時要節省電就要關頭燈，結果關燈食飯，就將昆蟲當飯菜食。」

露營是陳嘉俊（右）其中一大興趣。（由受訪者提供）

創辦《野外動向 HK Discovery》雜誌後，行遍香港的Jan終於走出去，在品牌贊助下，於2004年首次到外地行山，去台灣的玉山。他很記得離港前的訓練，「每個人至少背50磅東西，由梧桐寨行上大帽山，再行到元朗落山。不夠重的話，就加水，沒有水就加石頭，總之背囊要夠50磅才可以出發。都幾恐怖的，我們就要體驗這種長時間負重行山，在香港行得到，才能確保你去到台灣行都安全，不會連累隊友。」

比較外國與香港的山，Jan表示景觀有很大的分別，「外國的山景連綿不絕，而在香港，可能過了兩座山就會見到樓。」他補充，香港雖小，但不代表香港的山易行，他說：「講行山的難度，行香港的山都可以很難，在於你行普通行山徑，還行一些高難度的路線。純粹講爬山，香港的山都可以很難爬，有些山勢跟海外的山一樣危險。」

陳嘉俊第一次到外地行山，就是登台灣的玉山。（由受訪者提供）

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