【香港山人．陳嘉俊3】郊野公園超負荷　政府應教育遊客行山操守

陳嘉俊（Jan）喜歡在香港山野行山、露營及釣魚，見證近20年香港郊野公園的變遷。他創辦「野外動向 HK Discovery」後，將興趣變為事業，發展生態旅遊及野外資訊媒體，其後更加入郊野公園及海岸公園委員會。 隨本地行山風氣興起，而且愈來愈多中外遊客到訪，Jan坦言郊野公園已超出負荷，並建議政府在外地加強宣傳，提醒遊客到香港行山的應有操守。Jan表示在委員會上常提及管理郊野公園的人手及設備不足，希望政府可增撥資源。

在香港的郊野公園，最受歡迎的活動是行山及越野跑，還有燒烤、露營及越野單車等。據漁護署的統計資料，由2015年到2017年，每年到訪郊野公園的人次都高達1300萬。在香港山野打滾多年的Jan深深感受到近年行山的人愈來愈多，被問郊野公園的承受力時，他感嘆：「其實頂不住！」

「這些人流不是平均分佈，不是除365日就是每日人流，人流是集中在星期六日及長假期。」Jan解釋：「再者，遊人去的地方也不平均，不是散佈在全港四成土地上，而是集中去某幾個地方。遊人常去的地方，通常是車路接駁的郊遊地點。當人潮塞滿某些地方，就會對那些地方產生垃圾及噪音問題，影響當地生態環境。」紅葉季節的大棠如旺角，芒草季節的大東山要排隊上山，長假期時的灣仔南營地簡直是營貼營，相信不少山友都有共鳴。

陳嘉俊在大帽山茶水亭跟蓮姐談笑風生。（梁鵬威攝）

漁護署統計近年郊野公園的遊客數目、山火數目及垃圾量等數據。（漁護署網上截圖）

難以限制進入郊野公園人數

Jan今年中將完成郊野公園及海岸公園委員會的6年任期卸任，之前他是該會轄下公共關係教育委員會的委員。由細會坐到上大會，前後當了12年委員，為政府提供對郊野公園的專業意見，討論過的議題範圍甚廣。他舉例說：「有保衛郊野、行山徑石屎化、山賽對山頭野嶺的破壞、山路維修、擴展郊野公園的使用用途等。」

對於郊野公園人流迫爆的問題，Jan表示會上討論過參考外國的國家公園，限制入園人數，或者向使用者收費，用者自付，增加郊野公園的資源。不過，由於香港獨特的地形，難以效法外國。Jan說：「外國每逢入山，都要先去一個閘口上山，再去不同地方活動，他們可以在閘口收入場費，費用可以回饋管理當局，當局將這些資源投入到公園之中。」

Jan解釋本地的情況：「在香港就做不到，因為在香港一個山頭，可能有10萬條路上山，你是沒有可能封到路，所以漁護署投放在郊野公園的資源，絕大部分都要靠政府的撥款，難以向用家收費。」對於限制人流，也是面對同一的困難，他續說：「我們建議過，可不可以限制入郊野公園的人數，但回到先天環境的問題，我們做不到。」

陳嘉俊是郊野公園及海岸公園委員會的非官方委員，他認為郊野公園已經超負荷。（梁鵬威攝）

陳嘉俊表示到訪郊野公園的人流並不集中，地點方面主要到交通方便的地方，令某些郊遊地點迫爆。（梁鵬威攝）

望政府正視郊野公園資源不足

郊野公園本身沒有收入，人流愈來愈多，而且又要研究增加用途，Jan表示他在委員會上多次提及郊野公園資源不足的問題，希望政府正視問題。他說：「我是非官方委員，不是受薪，只是我們的工作範疇或者知識，可以提供到相關持份者的意見給政府，讓再上面的官員明白有委員憂慮，郊野公園要做的工作增加，但人手及設備上都不夠資源。郊野公園佔香港四成土地那麼大，但漁護署有幾多人手管理？心中有數吧。」

Jan認為有些外國國家公園的措施都值得香港參考或思考，他說：「我們可以有更科學化的方法計算人數，例如在主要行山徑出入口設置紅外線探測器，去了解一條山路的使用量，統計幾多人入幾多人出。」但他承認這個方法在香港難以準確量度到人流，「香港的山徑太過四通八達，我從A路口入不定一定選擇B路口離開，我可以在F路口走，這是另一個問題。」

陳嘉俊（右）在山野打滾多年，結識了很多拍檔及老友，包括雷利計劃香港主席湯海祥（左）。（梁鵬威攝）

陳嘉俊表示香港行山徑四通八達，其實很難限制入郊野公園的人流。（梁鵬威攝）

對外宣傳行山操守 或超出漁護署職權

喜歡行山的朋友，相信近年在山上常常聽到普通話、英語等各地語言。從事生態旅遊多年的Jan表示愈來愈多遊客來港行山，遊覽郊野公園。由於文化差異，有些遊客可能不清楚使用郊野公園的操守，Jan說：「外國及內地朋友來香港郊野公園的數字遠遠超越我們想像。我們要做的是，建議當局向使用郊野公園的非本地人做更多宣傳教育，例如操守及資訊，令他們更容易接收這些訊息。現在做得不好，這樣是真的。」

然而，Jan明白涉及對外宣傳的話，或已超出漁護署的工作範圍。他說：「如果純粹過關的時候派單張資料，或者來到郊野公園，見到指示牌才知到什麼不准做，都已經太遲了。如果要早一步去做，應該跟內地省市的相關部門或組織溝通，或者要接待外地人來港的人知道這些知識，但這些工作就會超越郊野公園及海岸公園委員會的責任範圍，因為對外的話，就進入旅遊範疇，變成旅發局或旅遊事務署的工作。」

在大石之間，陳嘉俊動若脫兔，左跳右彈。（梁鵬威攝）

陳嘉俊為郊野公園40周年的活動宣傳。（由受訪者提供）

Jan本身還是旅遊事務署轄下旅遊業策略小組的成員，他承認香港山野的配套未能跟得上遊客的增長，並以港珠澳大橋通車為例。他說：「大橋通車前，我們在會議上已提及，當交通完善，大嶼山的山頭野嶺上的人流一定多，我們討論過可以做到什麼確保這些人安全，沿途配套是否足夠，大嶼山行山徑又是否承受到人流。」

除了硬件配套，Jan再強調軟件，「遊客或者業界對綠色旅遊的操守或者其他不明白的地方，希望我日後透過這個小組多點溝通，令到他們籌劃這些活動時，不要偏離了（操守），從而影響香港郊野。」

港珠澳大橋通車後，預計大嶼山的山上會有更多遊客。（資料圖片/林若勤攝）

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