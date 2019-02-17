【香港山人．陳嘉俊4】反對郊野公園建屋　關注野生猴子版圖擴大

喜歡行山、露營及釣魚等戶外活動的「野外動向 HK Discovery」創辦人陳嘉俊（Jan），今年中將卸任郊野公園及海岸公園委員會委員。原本與世無爭的郊野公園，近年成為社會討論的焦點，Jan認為非到萬不得已，也不應發展郊野公園。不過，他承認郊野公園的未來再難以擴張，反而海岸公園的面積有機會擴大。

在「土地大辯論」中，發展生態價值不高的郊野公園邊陲用地是其中一個建屋選項，引來社會激烈討論。作為郊野公園及海岸公園委員會委員，Jan的立場十分清晰：「如果有一個可能不用郊野公園用地，都盡量不要去用。」他感嘆摧毀生態環境容易，要重新建立及保育就很困難，「香港用了40年時間去建立郊野公園，不是一個短時間，但你要破壞它，可能一個月推土就完成。既然本身都有些已經被破壞的土地，為何不先用？」

Jan強調發展郊野公園用地應該是最後的一個選項，「你問我或者所有喜歡郊野的人，都一定不想開發郊野公園。如果去到一個時刻，香港再沒有其他土地可用，無可奈何地要用到郊野公園，去滿足人口發展的時候，我只能無奈地讓政府去用。」他再嘆道：「有生態價值的地方，不是一時三刻、一年半載就發展到出來，但破壞就只需要一兩日。」

與陳嘉俊行大帽山當日，巧遇練車的麥明詩。（梁鵬威攝）

陳嘉俊（右）在山野打滾多年，結識了很多拍檔及老友，包括雷利計劃香港主席湯海祥（左）。（梁鵬威攝）

海岸公園未來有擴展可能

郊野公園佔香港四成土地，政府還正在規劃新的紅花嶺郊野公園，但Jan表示未來再擴展郊野公園的空間不大，「因為土地用途的爭拗或者需求，令到郊野公園沒有條件擴張。」可是，他認為海岸公園就很可能愈來愈多。他解釋，未來的填海及海岸工程肯定有增無減，為了補償工程對海洋生物如江豚、中華白海豚等造成的影響，政府通常會劃出新的水域為海岸公園。

Jan喜歡戶外活動，從事生態旅遊，又出版雜誌，還是郊野公園及海岸公園委員會委員，多年來常與管理郊野公園的漁護署打交道。他說：「漁護署很多同事的立場是堅守郊野公園，從這個部門出來的人，都會堅守，而且他們都能夠告訴你郊野公園的重要性，以及要去保護它的原因。」

讚漁護署官員「貼地」

「我坐在委員會那麼長的時間，跟他們（漁護署）共事那麼久，其實他們都是一班很有熱誠的人，不太官僚。」Jan認為漁護署十分「貼地」，了解使用郊野公園人士的需要及關心的問題，「前線的就不用說，每天工作都對住郊野。主任級的同事升上來，由細做起，都會做研究，或者他們本身讀書已經是相關專業範疇，對郊野有情意結，所做的都想保護郊野。」

在2013年，陳嘉俊（後排右五）等全體郊野公園及海岸公園委員會委員合照。（由受訪者提供）

郊野公園及海岸公園委員會在2016年到郊外地方考察。（由受訪者提供）

不過，Jan坦言有時明白漁護署的難處，他續說：「說到官僚，那是機制及政府架構問題，他們想做好，但需要聯繫其他部門時，那就有點麻煩。如果是他們自己做到的計劃，近年都見到漁護署做了很多有突破性的項目，例如山徑維修工作坊，你見到他們真的很有心。這班人正是漁護署的中流砥柱。」

漁護署前年底收起郊野公園行山徑上的所有垃圾桶，此建議相當大膽，Jan記得引起了委員會的一番討論，「如果沒有垃圾桶，行山人士會否隨手扔垃圾引致清潔工人的工作量增加？又會不會更影響環境？都要讚一讚當局，他們大膽假設絕大部分行山的人都是喜歡山野，最終得出來的結果是合乎預期。可能有小部分人操守不行，就算有垃圾桶，那班人都會扔垃圾在路邊。」

年輕一代受教帶走垃圾

Jan毫不諱言，指有些上了年紀的行山人士不受教，他說：「你自己製造出來的垃圾，你自己帶走，其實有幾難？但有些人就是懶，覺得『老馮』，這是需要教育。有部分人受教育，有部分人不受，而不受教的大部分是上了年紀的人，他們比較固執。反而小朋友、年輕人，他們還是一張白紙，你帶他們行山，將這些基本的禮儀操守教導他們，他們會接受。」

休息時，陳嘉俊順手將路邊的垃圾撿走。（梁鵬威攝）

+ 9 + 8 + 7

禁煙範圍應包括郊野公園

由垃圾問題，Jan講到郊野公園禁煙，「很多人以為香港郊野公園不可吸煙，不過，郊野公園其實沒有禁煙法例，但你不可生火。吸煙又是否屬於生火？我就不知道了。總之，法例上不夠清楚，並不貼近時代的轉變。行山吸煙本身就本末倒置，很搞笑，你都去得郊野公園行山，想呼吸新鮮空氣，為何又要吸煙？」

說起郊野公園的問題，Jan滔滔不絕，又講起一個近日社會關注的議題，「另一個失控的問題是猴子及野豬，牛的數量有限，繁殖率低，但野豬及猴子的繁殖率會直接影響遊人的安全，還有環境衛生問題。牠們的繁殖速度太快，牠們一定會擴展到全港九龍新界，一定會。」他更加大膽地說：「可能未來郊野公園使用量減低，是因為香港山頭野嶺更多野豬及猴子襲擊人的個案，令到人不去行山。」

走進郊野公園，難免會遇到野生動物，例如流浪牛。（梁鵬威攝）

野生猴子版圖愈來愈大

訪問後幾日，Jan與記者到大帽山行山，順道補拍照片，行至鉛礦坳，到涼亭休息，遇到一位單獨行山的女士。當她吃乾糧時，一隻猴子衝入亭中，從後襲擊那名女士，將她手上的乾糧搶走。當我們回神過來，猴子已逃之夭夭。Jan慨嘆：「猴子愈來愈猖狂，與人的接觸愈來愈近。人與大自然之間的衝突會很厲害。猴子覺得這個山頭是屬於牠們的，而你走來行山，牠們來搶你的東西，很正常的。」

翻查漁護署在2017年回應議員的提問，署方稱定期安排猴群避孕及絕育，居住在金山、獅子山及城門郊野公園的猴子出生率有下降趨勢，由2008年約78%下調至近年約35%，猴子數目維持約1650隻。不過，Jan十分擔心猴子的問題，他說：「牠們的版圖擴展得愈來愈大。跟人一樣，是土地問題，牠們人口多，做大佬的只得一個，你想自立門戶就只有離開，去其他地方，拖住三五知己走。這是一個顯然易見的問題。」

陳嘉俊大膽地說，猴子及野豬問題會影響到郊野公園的遊人數目。（梁鵬威攝）

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