【賀歲盃】托利斯祝願利物浦奪英超　柏利期待與費蘭尼合作

豬年賀歲盃3支參賽外隊今日（3日）大軍壓境，鳥栖砂岩、山東魯能、奧克蘭城及東道主球隊香港賀歲盃選手隊，所有將帥晚上均出席賽會在珍寶海鮮舫舉行的歡迎晚宴，鳥栖頭號球星費蘭度托利斯、山東的柏利等輪流受訪，其中「王子」費托亦大談前東家利物浦。

今日來港的3隊外隊中，僅得山東魯能下午赴賽馬會香港足球總會足球訓練中心，進行約1個半小時的訓練，至於奧克蘭城及鳥栖砂岩都未有出外訓練，前者僅在酒店進行放鬆運動，其後再前往香港仔珍寶海鮮舫出席晚宴。

晚宴開始之前，4支球隊的球員代表齊齊上台祝酒，包括費托、柏利、陳肇麒及域康基，宣告這項盛事正式展開。

賀歲盃晚宴開始之前，托利斯、柏利和陳肇麒握手問好。（袁志浩攝）

費蘭度托利斯祝福曾效力的利物浦今季贏得期待已久的英超聯賽冠軍。（袁志浩攝）

費托：利物浦表現出色 鳥栖今季將更強

4位球會代表亦輪流接受傳媒訪問，最受球迷關注的費蘭度托利斯再次展現出毫無架子的一面，他坦言時隔8年第3度來港，很開心能再度造訪本港：「能再回來感受球迷的支持和愛，令我很期待比賽。」

這位34歲西班牙前鋒曾在2007至2011年間效力利物浦，談起舊東家今季有望衝擊隊史首個英超冠軍，他亦大加讚賞：「利物浦目前在一個絕佳的位置，上季他們已做得很好，打入了歐聯決賽，今季他們顯得更穩定，特別在防守方面，而進攻方面也保持到水準。對利物浦來說，能時隔多年再奪得英超冠軍是非常重要的，希望他們能做得到。」

闊別8年重臨香港，費蘭度托利斯依然是焦點人物。（袁志浩攝）

托利斯目前效力的鳥栖砂岩，上季在日職最後排第14位，未算太理想，「王子」坦言來季必需做得更好：「上季對於球會來說十分艱難，最後我們成功護級，現在我們有新的教練團、新球員，我們會變得更強，也會努力去比上季做得更好，我們要先集中在季前季身階段準備好自己，也要好好準備球季第一戰。」

談及今季加盟的前巴塞隆拿翼鋒艾錫古恩卡，他堅信這位新隊友將幫助球隊獲得更佳成績：「人人都知道古恩卡會幫到球隊很多，他的特質跟我不同，希望他能盡快融入，能交出助攻和入球，將他在歐洲的經驗帶來日本，有了他，我們變得更強。」

對於賀歲盃，他直言在足球需無時無刻保持爭勝心，「我們在日本已踢了多場熱身賽，今次來港也會努力爭冠。」

意大利前鋒柏利期待與費蘭尼在山東魯能合作。（袁志浩攝）

柏利期待跟費蘭尼合作

前曼聯及愛華頓中場費蘭尼日前落實加盟山東魯能，有望在賀歲盃交出其山東首演，縱使這位比利時中場今日未有參與操練、也未有受訪，但眾參賽球星仍談起他，其中托利斯道：「兩天前，我看到了他要加盟山東魯能的消息，他是很好的球員，若要跟他交鋒是很美妙的事，我跟他在英格蘭交手過很多次了，利物浦對愛華頓、車路士對曼聯⋯⋯」

而其新隊友、山東的意大利前鋒柏利則道：「我們很開心有費蘭尼加盟，他是一個出色的球員。我們一起應能造出好成績，之前我們只曾互相交鋒，我們會合作去為山東爭取最好的成績。」柏利又強調，賀歲盃是球隊做好季前準備的重要賽事，必定認真對待。

陳肇麒自言是曼聯球迷，希望有機會與剛自紅魔轉投山東魯能的費蘭尼交手。（袁志浩攝）

曼聯躉陳肇麒冀與費蘭尼交手

香港飛馬隊長陳肇麒今晚上台祝酒，與費托及柏利等同台握手，他笑言自己本身亦是曼聯球迷，這次終有機會與前紅魔球星費蘭尼碰頭，「平時在電視上看英超才見到他，看看大家首仗可否一起取勝，希望決賽見。不過他頭槌很強，若交手希望盡量不要與他爭頂，哈哈！」

問及對港聯於賀歲盃的期望，肇麒表示以冠軍為目標，同時向對方學習，「很開心有世界級球星訪港，無論我或年輕球員，都可以寓比賽於學習，日職是亞洲數一數二的職業聯賽，規模或踢法上都值得參考。」球迷最期待陳肇麒跟費托交手的畫面，惟肇麒指現時仍未清楚教練奇雲邦特會如何布陣，或派什麼球員出場，不過他呼籲更多球迷入場支持，「於大球場舉行的賀歲盃，未來不知道還可以有多少次，希望大家入場享受這個地方，開開心心地過年。」

奧克蘭城中場域康基希望球隊能繼2017年後再度捧起賀歲盃。（袁志浩攝）

賀歲盃眾星拱照下，奧克蘭城的「星味」及關注度或不及其他球隊，但中場域康基強調，儘管奧克蘭城正於季中，上周末應付聯賽後難免兵疲，仍會全力爭取繼2017年後，再奪賀歲盃冠軍；他坦言自己及隊友都十分期待跟眾星交鋒：「雖然來港有點趕急，但這是一個很好的機會，去讓我們受教於世界級的足球水平，他們的水平很高，我們當然要把握這個機會。」

剛加盟山東魯能的費蘭尼雖未有受訪，但仍是晚宴中的焦點人物。（袁志浩攝）

費托賀歲盃晚宴逐格睇（按圖放大）