【西甲】皇馬挫馬體會上第二　拉莫斯入爭議12碼　卡斯米路靚倒掛

繼周中西班牙盃鬥巴塞隆拿，皇家馬德里周六（2月9日）西甲再踢一場硬仗，作客馬德里體育會。皇馬以3：1贏波，賽後以1分之差壓過馬體會，升上聯賽榜次席。 不過，整場比賽充滿爭議，一名資深球證就指，馬體會的入波應被判無效，而球證另外有兩球12碼判決錯誤。

這場在馬體會主場萬達球場上演的馬德里打吡大戰，開戰16分鐘就出現首個入球：卡斯米路近門施展倒掛金鈎，門將奧比歷欲救無從，皇馬先開紀錄。基沙文接應安祖哥利亞傳送後獨力帶波推進，冷靜起腳射破高圖爾斯「大細龍門」，馬體會25分鐘追成1：1平手。

卡斯米路以一記漂亮倒掛為皇馬打開紀錄。（美聯社）

不過，雲尼斯奧斯祖利亞上半場尾段博得12碼，沙治奧拉莫斯負責操刀，一射中鵠，皇馬半場領先一球。馬體會54分鐘有艾華路莫拉達「食詐糊」，75分鐘再度失守，加里夫巴利為皇馬射成3：1。

全取3分後，皇馬聯賽23仗累積45分，壓過輸波沒有分落袋的馬體會，升上聯賽榜第二位，暫時落後少踢一場的巴塞隆拿5分。

巴利為皇馬奠定勝局。（路透社）

判決惹爭議 專家指球證犯錯

卡斯米路的倒掛固然漂亮，巴利的入球亦展示出其精湛射術，但皇馬今場贏波不無爭議，在網上引起討論。退役球證Andujar Oliver則以專家身份指出執法球證Estrada Fernández的錯處。

爭議1：

安祖哥利亞助攻予基沙文之前，先從雲尼斯奧斯祖利亞腳下搶走皮球，更令前者倒地。基沙文入波後，VAR確認馬體會球員整個過程沒有犯規，球證因此判入球有效。

Andujar Oliver表示：：「這球應被判無效，因為哥利亞在中圈附近侵犯了雲尼斯奧斯。球證應透過VAR熒幕翻看片段。」

基沙文一度為馬體會扳平，惜球隊最終仍要輸波。（美聯社）

爭議2：

雲尼斯奧斯祖利亞被荷西基文尼斯踢跌而博得12碼，但慢鏡重播顯示，二人接觸點似乎在禁區之外。

Andujar Oliver稱：：「這一球極具爭議，我的判斷是，基文尼斯侵犯雲尼斯奧尼的位置是在禁區外。」

荷西基文尼斯（右）與雲尼斯奧斯祖利亞的接觸點應在禁區外，但球證判罰12碼。（Getty Images）

沙治奧拉莫斯12碼建功。（路透社）

爭議3：

66分鐘，莫拉達在禁區內遭卡斯米路侵犯，惟球證未有示意。

Andujar Oliver指：「從畫面看到，卡斯米路出腳令他跌倒了。那位加泰球證應該判12碼的。」

卡斯米路精彩倒掛。（路透社）