【足球】歐洲足協宣布本周歐聯及歐霸所有賽事　賽前為E沙拿默哀

阿根廷射手伊美利安奴沙拿（E沙拿）1月21日飛往英國時失蹤，其遺體早前被尋獲，證實於空難中逝世，年僅28歲。 歐洲足協（UEFA）周二（12日）宣布，今周所有歐聯及歐霸賽事，都會在賽前進行默哀，悼念這名前南特射手。

E沙拿1月21日由法國南特飛往卡迪夫，但在英法海峽失去聯絡，遺體早前終於被獨立搜索隊尋獲。不少聯賽都為這名阿根廷射手進行賽前默哀。UEFA亦跟隨，宣布今周所有歐洲賽賽前都會為E沙拿默哀，而且球隊可選擇是否配戴黑色臂章。

UEFA主席薩夫連在聲明中向E沙拿的家屬致哀：「E沙拿這麼年輕就殘酷地失去了生命令我感到十分傷心，我呼籲歐洲大陸各地的球迷，在未來數日為他致意。」

歐洲足協宣布今周歐洲賽賽前都會進行默哀。（Getty Images）

各地聯賽都有向E沙拿致意。（路透社）

歐洲戰火重燃

今周將有20場歐洲賽事，其中4場為歐聯16強比賽，今晚將會有曼聯主場硬撼巴黎聖日耳門，以及羅馬鬥波圖。另外，周三將會有熱刺激鬥多蒙特及皇家馬德里對阿積士的賽事。

歐霸將會上演32強賽事，周四將會舉行首回合賽事（註：費倫巴治對辛尼迪一戰將於周三舉行），早前大敗於曼城腳下的車路士，將作客對瑞典的馬模，至於另一支英超球隊阿仙奴就造訪白俄斯，作客鬥巴迪。

不少球迷都以自己方式悼念E沙拿。（路透社）