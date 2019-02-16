【香港馬術大師賽】首增亞洲挑戰賽　本地兩女將主場包辦亞季

年度5星級馬術盛事「香港馬術大師賽」由周五起一連3日在亞洲博覽館舉行，馬會馬術隊派出兩名本地女騎手梁巧羚（Raena）與賴楨敏（Jacqueline）出戰新增設的亞洲挑戰賽，二人不負眾望分別奪得亞、季軍，在主場觀眾熱烈掌聲下踏上頒獎台。

馬術大師賽場內氣氛宛如一場馬術運動嘉年華，長年在歐洲訓練和比賽的Raena和Jacqueline賽前對在主場出戰感到期待。今屆大師賽增添3項亞洲錦標，包括周五晚進行的亞洲挑戰賽，無疑為本地騎手提供了於國際舞台展現實力的機會。

亞洲挑戰賽與1.5米欄的金盃賽同時進行，參與的亞洲騎手同時以所得成績競逐亞洲挑戰賽冠軍寶座，最終兩名女騎手各因兩次跌欄罰分未能在29人中突圍而出晉身第2回合，仍能力壓亞洲騎手包辦亞、季軍，冠軍則由日本女騎手吉澤彩奪得。

獲主場觀眾打氣的梁巧羚（左）和賴楨敏（右），不負眾望奪得亞洲挑戰賽亞季。（羅君豪攝）

▼香港馬術大師賽精彩時刻（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

3度參與香港站大師賽的Raena，因兩次跌欄被罰分及1個時間罰分後，終以73.03秒勇奪亞軍，她坦言在主場作賽難能可貴：「通常我第一個比賽日是比較緊張，加上有香港觀眾，實在很想現場的家人朋友和觀眾為自己感到驕傲，他們很少機會看到我比賽。」亞洲選手與金盃賽的歐洲騎手水平無可否認還有一段距離，Raena直言把目標放在亞洲賽前三：「因為與歐洲騎手水平都有差距，但每年的距離已開始縮小，始終都要時間慢慢去發展。」

事實上參與金盃賽的29名騎手，水平的確存在分野，在首回合最快時間為比利時騎手造出的零罰分67.2秒，當中不少騎手都因跌欄和超過時間而未能打入10人決賽。最終比利時騎手Olivier Philippaerts保持穩定發揮，以零罰分的34.72秒、0.35秒之微擊敗壓軸上陣的瑞士騎手奪冠。

梁巧羚坦言與歐洲強手有距離，新增的亞洲挑戰賽讓大眾有機會認識本地騎手。（羅君豪攝）

梁巧羚、賴楨敏：向世界級騎手學習更重要

榮耀不只是屬於騎手，還有並肩作戰的馬兒，28歲的Raena不忘盛讚愛駒表現：「馬兒在熱身時跳得幾好，自己可能有一些很微小的失誤，但馬兒一直與我戰鬥下去，才有這麼好的成績。」除了愛駒，主場觀眾的支持也功不可沒，「觀眾的鼓勵很有幫助，我們在歐洲比賽時是無名騎手，但回來始終是本土，家人朋友都到場支持，有他們的打氣是很溫暖的」。

曾經在全運會3次奪牌的美女騎手Jacqueline，是連續第4年參與大師賽，她在兩度跌欄後以73.99秒名列亞洲賽第3，為生日喜上加喜，惟Jacqueline笑謂作賽時沒有想起生日，「沒有想太多生日的事情，賽前準備充足，馬兒的狀態也很好。這個獎項給予自己很大動力，很高興能參與5星級的賽事和亞洲挑戰賽，能見識和向頂級騎手學習」。她自言還有很多進步空間，很高興能在世界級騎手身上學習他們面對障礙賽時所的應對和路線。

「壽星女」賴楨敏取得季軍，笑謂還未想到生日願望，期待今個馬術大師賽周末與大家度過。（羅君豪攝）

騎師「Ironman」郭能接力賽捧盃

接力賽是大師賽香港站的特色賽事，Jacqueline與衛冕的本地騎師何澤堯搭檔組成「馬會隊」出戰，以第2名晉級決賽後惜因踢欄失分，最終由另一大熱、有「Ironman」之稱的愛爾蘭籍騎師郭能，與法國騎手Simon Delestre的「越感隊」未有被欄障難倒，合力以零罰分、81.29秒摘下首個大師賽接力賽冠軍。此前4度參賽均屈居第2的郭能終能嘗冠，他興奮表示能與Simon這位馬術名將奪冠別具意義，他笑稱比賽最難忘時刻是看到對手踢欄，能令其加添信心。

本地星級騎師郭能在過往3屆的接力賽均屈居亞軍，今屆終一嘗冠軍滋味。（羅君豪攝）

本地星級騎師郭能於接力賽奪冠軍。（葉詩敏攝）

至於Raena與騎師史卓豐因踢欄以88.52秒完成第一回合，未能晉級爭逐獎項，前者認為能亮相大師賽已是收穫：「其賽接力也是輕鬆心態比賽，我知賽馬在香港是很受歡迎的，香港觀眾也較認識賽馬騎師多一點，與他們拍檔可讓大家也認識我們騎手和馬術。」