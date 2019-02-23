【來稿︱陳葦如】畢爾包復蘇　力爭歐戰席位

雄獅復蘇，從降班區到力爭歐戰席位。 今季西甲最大特色在於中游大混戰，分差接近，護級和歐洲賽席位爭逐都非常緊湊，不少實力份子如華倫西亞、貝迪斯、皇家蘇斯達和畢爾包都處於這個泥沼之中。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

在畢爾包121年歷史中，從未試過降班，打從1929年西甲正式成立，球隊就一直在頂級聯賽競逐，但上半季成績不振，由第13到17周都排在降班區內，情勢一度頗為不炒，降班危機引來很多關注和談論，包括牽涉到是否要起用「非巴斯克地區」球員，而換帥更是無可避免。結果原青年軍教練、土生土長的加利坦奴走馬上任，這位曾在2014年協助艾爾巴歷史性升上西甲的主帥，執教後隨即提升球隊士氣和表現，接手時球隊比安全線少3分，接手後10場西甲5勝4和，只輸1場，目前多降班區7分，少歐戰區6分，進步明顯。

加利坦奴接手後，畢爾包近10場錄得5勝4和1負的佳績。（Getty Images／資料圖片）

畢爾包目前排在12名，若本周能擊敗多出1分的艾爾巴，而利雲特又在皇家馬德里身上失分的話，就可以自去年9月後再一次躋身聯賽前半版，而考慮到中上游球隊，不論是第四位的西維爾，緊隨的艾拉維斯、基達菲、貝迪斯也好，戰績都並不穩定，畢爾包要取得歐洲賽入場券，也絕對有條件。

本周對手是同樣處於巴斯克地區的艾爾巴，這支小球會既是競爭對手，也同樣有緊密聯繫，本周兩隊就共同簽署為期兩年的合作協議，為巴斯克隊伍基金提供總額50萬歐元資助，這個基金於2007年由巴斯克地區政府和巴斯克廣播和電視公共集團創立，目的為當地未被資助，或未轉為職業的運動員提供支援，從而推動巴斯克體育發展和提升水平。

丹尼加西亞（左）在艾爾巴成名，是役倒戈舊會對他意義重大。（Getty Images／資料圖片）

面對艾爾巴，對陣中部分人物也別有意義，除了教練加利坦奴外，右後衛卡柏和中場丹尼加西亞也是在艾爾巴成名。第一循環碰頭時卡柏未有上陣，而時任主帥貝列素確實並不重用這位悍將，到換帥後情況有所不同，卡柏也表示加帥能給予自己更多信心，加上之前已共事過，合作自然更得心應手，而加帥理念也是先要做好防守，減少失球，再提升組織能力。

畢爾包主場新聖馬美斯球場的氣勢，也是球隊有力武器之一。（視覺中國／資料圖片）

近況理想，士氣不俗之外，主場新聖馬美斯球場的氣勢也是畢爾包有力武器之一，這座在2013年落成的球場，是目前西甲最先進和現代化的球場之一，來年歐洲國家盃也將會有3場分組賽和一場16強賽事在這裏進行，日前巴斯克議會更批准申辦歐聯、歐霸決賽主辦權，而畢爾包今屆在這裡只輸過兩場聯賽。

迎戰艾爾巴的最大隱患可能是上仗正選上陣的右中場蘇沙亞達，連同比捷查，賓納特本周都未能跟足操練，是否會派出迪馬高斯出任右中場仍是一個問號，但總體來是，勝算仍是樂觀的。

畢爾包是役最大隱患或是右中場蘇沙亞達上陣成疑。（Getty Images／資料圖片）

本周西甲賽事時間表： 632台直播賽程 23/02 03:55 愛斯賓奴 對 韋斯卡 23/02 19:55 基達菲 對 華歷簡奴 23/02 23:10 西維爾 對 巴塞隆拿 24/02 01:25 艾拉維斯 對 切爾達 24/02 03:40 畢爾包 對 艾爾巴 24/02 18:55 利根尼斯 對 華倫西亞 24/02 23:10 馬德里體育會 對 維拉利爾 25/02 01:25 華拉度列 對 貝迪斯 25/02 03:40 利雲特 對 皇家馬德里 26/02 03:55 基朗拿 對 皇家蘇斯達

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】