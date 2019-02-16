【來稿︱陳葦如】貝迪斯的改革路

黑馬要維持穩定戰績是一件困難的事，上季西甲最大驚喜可說是貝迪斯，取得第六名成功重返歐洲賽。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

過程當中的轉折點在於冬季轉會窗引入巴查後，改打352陣式，加強中路防守和更著重控制場面，成功改變球隊的風格和模式，由大開大合過渡到謹慎保守的小勝，一月轉會窗完結後，球隊最後17輪西甲只失了19球，而當中有四場，接近四分一的比賽是一比零小勝對手，亦比頭21場失42球，有明顯改善，場均失球率由兩球大幅減少接近一半到1.11球。教練錫迪安利用控球上的優勢，加上防守上的改善，而表現得更有效率。

貝迪斯羅致巴查後，加強中路防守和更著重控制場面。（Getty Images/資料圖片）

貝迪斯前鋒謝斯洛迪古斯（右）。（Getty Images/資料圖片）

控傳理想 埋門不多

來到今季，球隊對場面上的掌控仍然要求甚高，場均控球率仍然保持高水平，達60.9%，在西甲僅比巴塞隆拿少而排在第二，傳球成功率也排第三達到87.3%，問題是控傳兩方面做得理想，埋門次數卻不多，場均只有11次埋門，在西甲排第六少，26個入球也在西甲僅排11位，這跟球隊的高控球率不太成正比，也反映球隊未能好好利用場面上的優勢，很多比賽上得勢不得分。

雖說貝迪斯發揮未如理想，但球隊目前還是三線作戰，國王杯進入四強，歐霸打入32強，聯賽排在第七，距離第四的西維爾差五分，比第五、第六的基達菲和艾拉維斯少兩分，力爭來季歐戰席位仍有不錯的機會。

未來幾仗可能要巴拿根（右）、法蘭西斯古里路來客串左翼衛。（Getty Images/資料圖片）

巴拿根、法蘭西斯古里路或客串左翼衛

三線作戰也讓球隊顯得有些疲憊，加上傷停問題，讓兵源顯得有些不足，上場聯賽不敵利根尼斯時，球隊就因為文迪、菲普的停賽，令到費度在有點感冒的情況下也要正選上陣，而部份球員如法蘭西斯古里路就出現在不是最熟悉的位置上，這對球隊發揮有所影響，最終以0比3大敗。而菲普剛在週中對雷恩的歐霸賽事中也告傷出，很大可能要休息一段時間，未來幾仗可能要巴拿根、法蘭西斯古里路來客串左翼衛，或者讓32歲的古艾達度重操故業，出任這個位置。

說到人腳上的問題，貝迪斯在冬季轉會窗是除了皇家馬德里以外，投入最多的西甲球隊，來自阿美利加的墨西哥新星拉尼斯價值1400萬歐元，也是除了巴謙迪亞斯以外，整個西甲一月份最重磅收購。相反，去年夏天日本球員乾貴士頗受注目地加盟貝迪斯，卻只逗留了半季，季中就轉投艾拉維斯，算是有點失意。

今個星期，貝迪斯正正會面對歐戰席位直接競爭對手艾拉維斯，冬季轉會窗後艾拉維斯人腳變動不少，成績也變得比較波動，看來要阻擋貝迪斯有相當難度。

來自阿美利加的墨西哥新星拉尼斯（右）價值1400萬歐元，是貝迪斯的重點收購。（視覺中國/資料圖片）

本週西甲賽事時間表：

632台直播賽程

16/02 04：00 艾爾巴 Vs 基達菲

16/02 20：00 切爾達 Vs 利雲特

16/02 23：15 華歷簡奴 Vs 馬德里體育會

17/02 01：30 皇家蘇斯達 Vs 利根尼斯

17/02 03：45 巴塞隆拿 Vs 華拉度列

17/02 19：00 皇家馬德里 Vs 基朗拿

17/02 23：15 華倫西亞 Vs 愛斯賓奴

18/02 01：30 維拉利爾 Vs 西維爾

18/02 03：45 貝迪斯 Vs 艾拉維斯

19/02 04：00 韋斯卡 Vs 畢爾包

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】