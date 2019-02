【來稿︱陳葦如】貝迪斯的改革路

黑馬要維持穩定戰績是一件困難的事,上季西甲最大驚喜可說是貝迪斯,取得第六名成功重返歐洲賽。 撰文:陳葦如(Now Sports足球評述員)

過程當中的轉折點在於冬季轉會窗引入巴查後,改打352陣式,加強中路防守和更著重控制場面,成功改變球隊的風格和模式,由大開大合過渡到謹慎保守的小勝,一月轉會窗完結後,球隊最後17輪西甲只失了19球,而當中有四場,接近四分一的比賽是一比零小勝對手,亦比頭21場失42球,有明顯改善,場均失球率由兩球大幅減少接近一半到1.11球。教練錫迪安利用控球上的優勢,加上防守上的改善,而表現得更有效率。

貝迪斯羅致巴查後,加強中路防守和更著重控制場面。(Getty Images/資料圖片)

貝迪斯前鋒謝斯洛迪古斯(右)。(Getty Images/資料圖片)

控傳理想 埋門不多

來到今季,球隊對場面上的掌控仍然要求甚高,場均控球率仍然保持高水平,達60.9%,在西甲僅比巴塞隆拿少而排在第二,傳球成功率也排第三達到87.3%,問題是控傳兩方面做得理想,埋門次數卻不多,場均只有11次埋門,在西甲排第六少,26個入球也在西甲僅排11位,這跟球隊的高控球率不太成正比,也反映球隊未能好好利用場面上的優勢,很多比賽上得勢不得分。

雖說貝迪斯發揮未如理想,但球隊目前還是三線作戰,國王杯進入四強,歐霸打入32強,聯賽排在第七,距離第四的西維爾差五分,比第五、第六的基達菲和艾拉維斯少兩分,力爭來季歐戰席位仍有不錯的機會。

未來幾仗可能要巴拿根(右)、法蘭西斯古里路來客串左翼衛。(Getty Images/資料圖片)

巴拿根、法蘭西斯古里路或客串左翼衛

三線作戰也讓球隊顯得有些疲憊,加上傷停問題,讓兵源顯得有些不足,上場聯賽不敵利根尼斯時,球隊就因為文迪、菲普的停賽,令到費度在有點感冒的情況下也要正選上陣,而部份球員如法蘭西斯古里路就出現在不是最熟悉的位置上,這對球隊發揮有所影響,最終以0比3大敗。而菲普剛在週中對雷恩的歐霸賽事中也告傷出,很大可能要休息一段時間,未來幾仗可能要巴拿根、法蘭西斯古里路來客串左翼衛,或者讓32歲的古艾達度重操故業,出任這個位置。

說到人腳上的問題,貝迪斯在冬季轉會窗是除了皇家馬德里以外,投入最多的西甲球隊,來自阿美利加的墨西哥新星拉尼斯價值1400萬歐元,也是除了巴謙迪亞斯以外,整個西甲一月份最重磅收購。相反,去年夏天日本球員乾貴士頗受注目地加盟貝迪斯,卻只逗留了半季,季中就轉投艾拉維斯,算是有點失意。

今個星期,貝迪斯正正會面對歐戰席位直接競爭對手艾拉維斯,冬季轉會窗後艾拉維斯人腳變動不少,成績也變得比較波動,看來要阻擋貝迪斯有相當難度。

來自阿美利加的墨西哥新星拉尼斯(右)價值1400萬歐元,是貝迪斯的重點收購。(視覺中國/資料圖片)

本週西甲賽事時間表:

632台直播賽程

16/02 04:00 艾爾巴 Vs 基達菲

16/02 20:00 切爾達 Vs 利雲特

16/02 23:15 華歷簡奴 Vs 馬德里體育會

17/02 01:30 皇家蘇斯達 Vs 利根尼斯

17/02 03:45 巴塞隆拿 Vs 華拉度列

17/02 19:00 皇家馬德里 Vs 基朗拿

17/02 23:15 華倫西亞 Vs 愛斯賓奴

18/02 01:30 維拉利爾 Vs 西維爾

18/02 03:45 貝迪斯 Vs 艾拉維斯

19/02 04:00 韋斯卡 Vs 畢爾包

