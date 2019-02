【來稿︱陳葦如】脫胎換骨紅魔鬼

新年快樂,新一年先祝各位讀者萬事如意,身體健康,今年更勝舊年,繼續享受足球帶來的樂趣。而說到進步,最近一段日子狀態最火熱,表現有如脫胎換骨的,曼聯必是其中一隊。 撰文:陳葦如(Now Sports足球評述員)

蘇斯克查上任後大受好評,十場比賽九場取勝,與摩連奴的保守風格相比,蘇帥給予球員更多的進攻空間和自由度,球員亦能感受到更輕鬆和愉快的氣氛,表現更加落力賣命,就像蘇帥上仗賽後表示,華舒福賽前已非常疲倦,只是仍堅持着並取得奠勝的入球,盧卡古最近也表示普巴在隊中過得很開心,媒體拍攝到球員操練前後的面貌也是相當正面。

蘇斯克查接手曼聯後,球隊成績大有改善。(Getty Images)

華舒福(圖)在蘇斯克查麾下表現脫胎換骨。(Getty Images)

蘇帥形容熟悉球會的運作和環境,了解球會的DNA,有助自己一展所長。上任個多月後,也能找到最佳陣容,連迪洛夫成為中堅首選,梳爾出任左後衛,華舒福力壓盧卡古成為正前鋒首選,馬迪和靴利拉合作雙防中,讓普巴上前參與進攻的機會和效率更多、更好。具體上,福仔是換帥後最大得益者,由頭14場英超入3球,到近8場入6球,攻門次數由平均每90分鐘1.9次提昇到4.9次,傳球成功率也由76.7%上昇到84.3%,表現大有進步。

成績得到改善,也有更多英國媒體報導,儘管球隊對普捷天奴、艾歷利等教練都有興趣,但基於運作的難度,加上付出的成本,讓會方還是立定心腸正式聘請蘇斯克查,若真的落實此舉,據說曼聯需要付出800萬鎊賠償金予挪威球會莫爾德。

盧卡古(右)近期失去正選,後備上陣的表現亦未如人意。(Getty Images)

靴利拉(左)是曼聯中場的主力,十分重要。(Getty Images)

曼聯成功得到改進,也不單單是蘇帥的功勞,56歲的費倫回歸擔任一隊教練,加上原有的兩位年青成員,32歲的麥堅拿和37歲的卡域克組成了費倫形容相當理想的教練團隊年齡層分佈,四人有着不同的見解和經歷,各司其職,彼此有良好的溝通和交流,提供更好的動力和合作。

星期六曼聯若能擊敗富咸,將乘着車路士星期日才有比賽,而上昇到第四位,但下週二將有硬撼巴黎聖日爾門的大戰,考慮到兩隊近況,加上蘇斯克查早前親赴法國吼路的舉動,曼聯也肯定會在意這場硬仗。意味著今週的排陣或許會有多一層考慮。不過富咸長期積弱,即使雲尼亞里到來,改變了球隊的精神面貌,但個人能力不足問題仍在,相信也難以抵擋紅魔。

連迪洛夫成為中堅首選。(Getty Images)

富咸長期積弱,即使雲尼亞里到來,改變了球隊的精神面貌。(Getty Images)

本週英超賽事時間表:

621台(Now英超1台)直播賽程

09/02 20:30 富咸 Vs 曼聯

09/02 23:00 利物浦 Vs 般尼茅夫

09/02 23:00 哈特斯菲 Vs 阿仙奴 (622台)

09/02 23:00 屈福特 Vs 愛華頓 (623台)

09/02 23:00 水晶宮 Vs 韋斯咸 (624台)

09/02 23:00 修咸頓 Vs 卡迪夫城 (625台)

10/02 01:30 白禮頓 Vs 般尼

10/02 21:30 熱刺 Vs 李斯特城

11/02 00:00 曼城 Vs 車路士

12/02 04:00 狼隊 Vs 紐卡素

【註:文章不代表香港01立場;譯名由作者提供】