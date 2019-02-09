【來稿︱陳葦如】脫胎換骨紅魔鬼

新年快樂，新一年先祝各位讀者萬事如意，身體健康，今年更勝舊年，繼續享受足球帶來的樂趣。而說到進步，最近一段日子狀態最火熱，表現有如脫胎換骨的，曼聯必是其中一隊。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

蘇斯克查上任後大受好評，十場比賽九場取勝，與摩連奴的保守風格相比，蘇帥給予球員更多的進攻空間和自由度，球員亦能感受到更輕鬆和愉快的氣氛，表現更加落力賣命，就像蘇帥上仗賽後表示，華舒福賽前已非常疲倦，只是仍堅持着並取得奠勝的入球，盧卡古最近也表示普巴在隊中過得很開心，媒體拍攝到球員操練前後的面貌也是相當正面。

蘇斯克查接手曼聯後，球隊成績大有改善。（Getty Images）

華舒福（圖）在蘇斯克查麾下表現脫胎換骨。（Getty Images）

蘇帥形容熟悉球會的運作和環境，了解球會的DNA，有助自己一展所長。上任個多月後，也能找到最佳陣容，連迪洛夫成為中堅首選，梳爾出任左後衛，華舒福力壓盧卡古成為正前鋒首選，馬迪和靴利拉合作雙防中，讓普巴上前參與進攻的機會和效率更多、更好。具體上，福仔是換帥後最大得益者，由頭14場英超入3球，到近8場入6球，攻門次數由平均每90分鐘1.9次提昇到4.9次，傳球成功率也由76.7%上昇到84.3%，表現大有進步。

成績得到改善，也有更多英國媒體報導，儘管球隊對普捷天奴、艾歷利等教練都有興趣，但基於運作的難度，加上付出的成本，讓會方還是立定心腸正式聘請蘇斯克查，若真的落實此舉，據說曼聯需要付出800萬鎊賠償金予挪威球會莫爾德。

盧卡古（右）近期失去正選，後備上陣的表現亦未如人意。（Getty Images）

靴利拉（左）是曼聯中場的主力，十分重要。（Getty Images）

曼聯成功得到改進，也不單單是蘇帥的功勞，56歲的費倫回歸擔任一隊教練，加上原有的兩位年青成員，32歲的麥堅拿和37歲的卡域克組成了費倫形容相當理想的教練團隊年齡層分佈，四人有着不同的見解和經歷，各司其職，彼此有良好的溝通和交流，提供更好的動力和合作。

星期六曼聯若能擊敗富咸，將乘着車路士星期日才有比賽，而上昇到第四位，但下週二將有硬撼巴黎聖日爾門的大戰，考慮到兩隊近況，加上蘇斯克查早前親赴法國吼路的舉動，曼聯也肯定會在意這場硬仗。意味著今週的排陣或許會有多一層考慮。不過富咸長期積弱，即使雲尼亞里到來，改變了球隊的精神面貌，但個人能力不足問題仍在，相信也難以抵擋紅魔。

連迪洛夫成為中堅首選。（Getty Images）

富咸長期積弱，即使雲尼亞里到來，改變了球隊的精神面貌。（Getty Images）

本週英超賽事時間表：

621台（Now英超1台）直播賽程

09/02 20：30 富咸 Vs 曼聯

09/02 23：00 利物浦 Vs 般尼茅夫

09/02 23：00 哈特斯菲 Vs 阿仙奴 （622台）

09/02 23：00 屈福特 Vs 愛華頓 （623台）

09/02 23：00 水晶宮 Vs 韋斯咸 （624台）

09/02 23：00 修咸頓 Vs 卡迪夫城 （625台）

10/02 01：30 白禮頓 Vs 般尼

10/02 21：30 熱刺 Vs 李斯特城

11/02 00：00 曼城 Vs 車路士

12/02 04：00 狼隊 Vs 紐卡素

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】