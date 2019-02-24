【英超】李斯特城炒佩爾　三季內三次換帥　與球員不和成主因

李斯特城周日（24日）宣布，與領隊佩爾達成協議，該名法籍教頭即時離隊，英媒指與球員不和成為被炒主因。 「狐狸」又宣布開始尋找新一任主帥，有傳現執教些路迪的前利物浦領隊羅渣士，有可能重返英超。

李斯特城在聲明中表示，感謝佩爾過去16個月的付出，同時又宣布其副手邦尼菲（Jacky Bonnevay）亦會離隊。教頭一位暫時懸空，一隊兩名教練史杜維（Mike Stowell）、沙杜拿（Adam Sadler），在教練團支持之下，暫時會負起領軍責任。球會亦已開始尋求新領隊的工作，明示找到新教頭前，都不會再作任何評論。

佩爾帶隊16個月就被炒。（路透社）

有傳狐狸眾將不滿佩爾。（路透社）

李斯特城現時於英超排第12，在連續4場主場吞敗後已落後第7位的屈福特8分之多。球隊今季聯賽主場13戰，錄得4勝2和7負的劣績，亦是佩爾被炒的原因之一。不過，佩爾在李城不得民心，球迷昨仗不停叫起「你不知道自己在做什麼（You don't know what you're dioing）」的口號。

傳媒亦多次傳出佩爾與球員鬧不和的消息。2月初英超不敵曼聯後，主力射手占美華迪被影到不滿主帥與對手的保羅普巴賽後寒暄，爆粗大罵佩爾。接仗對熱刺，華迪就被委為後備，令二人不和的傳聞甚囂塵上。與球員及球迷關係不佳，亦成為佩爾「死因」之一。

李斯特城昨仗大敗於水晶宮腳下。（路透社）

英媒傳羅渣士有機成為新一任教頭。（路透社）

三季三度易帥

李斯特城2015至16年童話式封王，但之後表現無以為繼，帥位變成「音樂椅」。封王後一季先有雲尼亞里被炒，由沙士比亞接任，但後者於2017年就因球隊表現差勁「落鑊」，由佩爾接手。

有傳下任領隊大熱為些路迪領隊羅渣士，這名北愛爾蘭教練在2011至12年帶史雲斯升上英超，表現令人眼前一亮。翌季他由史雲斯轉投利物浦，在2013至14年球季差點就可奪得英超冠軍，惟季尾表現不穩與冠軍擦身而過。羅渣士在2016年過檔些路迪，過去兩季都成功奪標。雖然英媒指羅帥為頂頭大熱，但些路迪現時於蘇超高踞榜首，絕不會輕易放人。就算羅渣士有心重返英超，亦可能要等到下季。