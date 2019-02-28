【蘇超】些路迪易帥後險勝赫斯　球迷拉橫額斥羅渣士「騙子」

羅渣士突然放下些路迪，回歸英超執教李斯特城，令到些路迪球迷怒不可遏，在易帥後首戰作客赫斯一戰，有球迷高舉橫額，痛罵羅渣士本可成為些路迪傳奇，但卻選擇出走，從前至今都是個「騙子」。 些路迪最後在92分鐘絕殺赫斯，延續聯賽連勝走勢到7場。

羅渣士過去兩季都成功帶領些路迪奪得本土「三冠王」，今季三冠衛冕征途亦算順利，但他卻選擇回歸英超，加盟有佩爾離隊的李斯特城。些路迪突然失去良將，唯有找舊將連儂作看守領隊。

些路迪球迷不滿羅渣士離隊，舉橫額譴責前主帥。（網上圖片）

有球迷在作客赫斯賽前拉橫額，上面寫道：「你用永恆不凡換來平庸。永遠不是些路迪人。從來都是個騙子。（You traded immortality for mediocrity.Never a Celt. Always a fraud.）」些路迪球迷認為在英超排11的李斯特城，比不上蘇超「一哥」；羅渣士雖曾表示自己會永遠支持前東家，但球迷依然不受落，認為曾執教史雲斯、利物浦的羅渣士欺騙了球迷的感情。

羅渣士日前現身王權球場，觀看李斯特城比賽，球會主席Top與新帥問好。（路透社）

連儂（右）上任後首度領軍即贏。（些路迪Twitter）

舊將多次指責無誠信

已轉投里昂的前些路迪球員穆沙迪比利，在離隊時曾於社交網站上載圖片，暗示羅渣士為人無誠信可言。在李斯特城公布任命新帥的消息之後，迪比利再次狙擊羅渣士，更以一句「早就告訴你了（I told you）」，指羅渣士根本不值得信任。

些路迪完場前攻入致勝一球，繼續聯賽連勝走勢。（Getty Images）

些路迪今仗由占士科利斯先開紀錄，半場前更多打一人，豈料他們在比賽將至60分鐘之際輸十二碼被追和，苦戰至補時階段才由射手奧辛尼艾度亞迪攻入致勝一球，贏得連儂上任後首仗。

跟羅渣士一樣來自北愛的連儂，賽後指球隊自己令自己陷入苦戰：「我們令到比賽變得艱辛，失的那球輸得太草率了。這樣做只會給赫斯拼下去的勇氣。」