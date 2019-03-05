【D1田徑】女子接力連破紀錄　男拔德望暫登頂

港九區D1中學校際田徑比賽今日（5日）於灣仔運動場繼續上演次日賽事，全日賽事高潮不斷。先有上午德望學校於總成績反超拔萃女書院，下午再有協恩中學張靜嵐最後一年參加學界D1田徑失冠，敗予港隊新力軍黎恩熙，以及兩支接力隊初賽打破學界紀錄。全場總成績方面，拔萃男書院擴大領先優勢至61分，以214分力壓喇沙書院（153分）及旅港開平商會中學（116分）；女子組成績則有驚喜，德望（197.5分）延續上午領先優勢，以3.5分反超女拔（194分），成為女拔連霸路上的攔路虎。

陳佩琦領軍 最後一年再破學界紀錄

下午壓軸登場的各Grade 4x100米接力初賽，每間學校都衷心盼望以不犯錯，不被取消資格為目標。豈料由「德望女飛人」陳佩琦、陳𨥈思、馮安翹及朱珮澄所組成的德望A Grade 4x100米接力隊不但沒有犯錯，還跑出48.77秒破紀錄的成績，打破去年同樣由德望所創下的舊紀錄48.92秒，力壓女拔以初賽第一的成績殺入決賽。賽後四人異口同聲表示一直對破紀錄有信心，首日已在跳遠奪金的朱珮澄表示打破紀錄讓自己更有動力在決賽做得更好。

德望女子A Grade 4x100米接力隊：（左起）陳𨥈思、馮安翹、陳佩琦及朱珮澄。（徐焌然攝）

負責最後一棒的陳佩琦，衝線時已將身後對手遠遠拋離。（徐焌然攝）

次日賽事完結後，德望以3.5分力壓女拔升上全場總成績第一位。陳佩琦非常驚喜，「首日賽事後僅以2.5分領先第三名的協恩中學，絕對有跌至第三的危機。翌日我們田徑隊召開緊急會議，一班老師繼續鼓勵我們，跟我們說：『只要第二日比賽做出自己水平，便能夠穩奪第二。』只是我沒有預料我們在上午賽事後能反超女拔。」這名曾代表港隊出戰亞運的女飛人盛讚田徑隊今日表現，「上午賽事大家發揮出超水準，尤其是在田徑，一些沒有想過她們可以奪牌的同學都能成功進佔頭三。」決賽日將至，只要德望維持次日水準，有望力阻女拔連霸之路。

女拔女子C Grade 4x100米接力隊：（左起）鄧焯文、陳煒婷、白凱文及謝幸錡。（徐焌然攝）

▼港九D1田徑賽DAY2下午圖輯（按圖放大）▼

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女拔C Grade 4x100米意外破紀錄

雖然女拔經過次日賽事落後，但同樣傳出好消息。由鄧焯文、陳煒婷、白凱文、謝幸錡所組成的女拔C Grade 4x100米接力隊於初賽跑出50.41秒破紀錄的成績，打破舊紀錄（50.59秒）。負責最後一棒的中二生鄧焯文表示絕對喜出望外，「本身我們以不犯規為目標，這個紀錄是我們四個『搏盡』的成果。」還有決賽要跑，白凱文將破紀錄視為動力，希望在決賽愈戰愈勇。

男子A Grade標槍金牌：拔萃男書院陳灝驊（59.25米）。（徐焌然攝）

連潤滔（左）、陳灝驊（右）。（徐焌然攝）

男拔標槍雙巨頭 識英雄重英雄

至於男子A Grade標槍項目，則由男拔「雙巨頭」陳灝驊及連潤滔（Toby）奪得頭兩名。外號「肥驊」的陳灝驊擲出59.25米，即使未能打破學界紀錄，但仍以0.04米之差擊敗同校同學連潤滔。「雙巨頭」份屬朋友，賽後僅得銀牌的Toby不失風度，恭喜陳灝驊奪金，「雖然未能夠奪得金牌非常可惜，但慶幸能為學校取得分數。」將會代表香港出戰下周亞洲少年田徑錦標賽的「肥驊」希望在亞少田徑賽再創個人新高，「今日在學界能夠創造出個人最佳成績，希望能將此佳態延續到亞少。」

男子A Grade跳遠金牌：喇沙書院陳俊禧（7.23米）。（徐焌然攝）

喇沙田徑隊隊長陳政鋒於準決賽跑出51.22秒，以第一名姿態殺入決賽。（徐焌然攝）

決賽日將於本周五（8日）舉行，且看男女拔能否守住連霸偉業，短跑能力高的喇沙及已反超前的德望絕對有力挑戰其「學界王者」的地位。