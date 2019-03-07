【歐聯】尼馬爆粗炮轟VAR「可恥」　直斥相關人員不懂足球

因養傷只能做座上客，尼馬只能眼白白看巴黎聖日耳門，在歐聯16強次回合主場被曼聯以3：1踢出局，「紅魔」憑較佳得失球晉級。 曼聯全靠VAR得到第3球，令該名巴西球星怒氣衝天，於個人Instagram狠批VAR，直指球證與其他VAR人員都是「不懂足球的人」。

「（VAR）可恥！」尼馬在自己的IG Story一開頭就寫道：「4個不懂得足球的人，在電視看慢鏡決定一切。那根本什麼都不是，甘佩比轉身背向皮球，他的手能做什麼了？X你啦！」

尼馬因右腳腳傷，早前回到巴西接受治療，趕及在次回合前重返巴黎，於觀眾席上欣賞對曼聯的大戰，豈料首回合領先2：0的PSG，第二戰竟在主場「自爆」。

甘佩比的手球連累PSG出局。（Getty Images）

拉舒福特助曼聯入8強。（Getty Images）

派斯奴甘佩比在完場前阻擋對手射門時，手與皮球的確有接觸，本來球證最初只給了曼聯一個角球，但聽到指示後決定啟用VAR，並改判12碼。紅魔最終由拉舒福特射入12碼，以3：1擊敗PSG，兩回合3：3打和，曼聯以較多的作客入球晉級8強。

尼馬於IG炮轟VAR。（網上圖片）

杜慈質疑判決

PSG教頭杜慈賽後表示，自己雖然支持VAR，但依然不服12碼判決。他說：「我支持VAR，但那一球感覺根本不中目標，根本沒可能是12碼。這樣的情況是否應判12碼，需要有關方面解釋一下。」他又指現時規則有點模糊，「那不是個射門，但卻給了12碼...OK。」

尼馬只能在觀眾席上看PSG出局。（Getty Images）

球例訂明，只要球員蓄意用手接觸皮球，球證可以罰該名球員犯規。不過，球例亦有加入指引，讓球證考慮該名球員是否蓄意用手，考慮因素如下：

手向皮球接觸（非皮球觸碰到手）對手與皮球的距離（預料不到的來球）手有不必要的擺動等於犯規利用手中的物件（球衣、護脛等）碰到球都是犯規投擲物品（球鞋、護脛等）碰到皮球亦是犯規