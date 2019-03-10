【職業桌球員錦標賽】奧蘇利雲輕取艾倫　惡鬥羅拔臣爭衛冕

職業桌球員錦標賽決賽，將由奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與尼爾羅拔臣爭冠。「火箭」投訴球檯不理想，仍在四強戰以6︰0掃走艾倫，

43歲的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）今晨面對麥克艾倫（Mark Allen），雙方都受球檯影響，未能發揮高水平。奧蘇利雲在第3局打出一棒84度，已為全場最高。犯錯一浪接一浪的艾倫有3局內得分不足10分，最高分為第5局取得44分，但仍以44︰71失利，奧蘇沒有受考驗下以6︰0直落掃走對手，今季第6次殺入決賽，距離衛冕只差一步。

奧蘇利雲出Cue時間為18.6秒，比艾倫的24.1秒快。（視覺中國）

奧蘇利雲賽後為艾倫設下台階︰「這是他處理的方法，可算是放棄（It kind of is [giving up] in a way），若沒有桌球腦袋加上檯面不理想，絕對沒有可能勝出。這球檯是我桌球生涯中最難打的，總是不能得心應手。我知道他未能適應，因此自我感覺不錯，而且很滿意打出來的水平。」艾倫承認自己處理得欠佳︰「打得很差，未能在惡劣的環境打出水平，這賽果正反映我的投入。」

艾倫去年底贏得兩項賽事，不過今仗受檯面影響慘吞6蛋。（視覺中國）

另一場4強緊湊得多，特林普曾以局數2︰0領前，仍被澳洲的尼爾羅拔臣以6︰4反勝，當中羅拔臣在第5局打出一棒140度，為今次賽事暫時一棒最高度數。

尼爾羅拔臣早前贏得威爾斯公開賽，狀態不比奧蘇利雲差。（視覺中國）

職業桌球員錦標賽決賽 羅拔臣VS奧蘇利雲 3月10日晚上9︰00/3月11日凌晨3︰00 Now637直播

▼奧蘇利雲6︰0艾倫片段▼

▼羅拔臣6︰4特林普片段▼