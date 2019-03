【職業桌球員錦標賽】奧蘇利雲輕取艾倫　惡鬥羅拔臣爭衛冕

職業桌球員錦標賽決賽,將由奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)與尼爾羅拔臣爭冠。「火箭」投訴球檯不理想,仍在四強戰以6︰0掃走艾倫,

43歲的奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)今晨面對麥克艾倫(Mark Allen),雙方都受球檯影響,未能發揮高水平。奧蘇利雲在第3局打出一棒84度,已為全場最高。犯錯一浪接一浪的艾倫有3局內得分不足10分,最高分為第5局取得44分,但仍以44︰71失利,奧蘇沒有受考驗下以6︰0直落掃走對手,今季第6次殺入決賽,距離衛冕只差一步。

奧蘇利雲出Cue時間為18.6秒,比艾倫的24.1秒快。(視覺中國)

奧蘇利雲賽後為艾倫設下台階︰「這是他處理的方法,可算是放棄(It kind of is [giving up] in a way),若沒有桌球腦袋加上檯面不理想,絕對沒有可能勝出。這球檯是我桌球生涯中最難打的,總是不能得心應手。我知道他未能適應,因此自我感覺不錯,而且很滿意打出來的水平。」艾倫承認自己處理得欠佳︰「打得很差,未能在惡劣的環境打出水平,這賽果正反映我的投入。」

艾倫去年底贏得兩項賽事,不過今仗受檯面影響慘吞6蛋。(視覺中國)

另一場4強緊湊得多,特林普曾以局數2︰0領前,仍被澳洲的尼爾羅拔臣以6︰4反勝,當中羅拔臣在第5局打出一棒140度,為今次賽事暫時一棒最高度數。

尼爾羅拔臣早前贏得威爾斯公開賽,狀態不比奧蘇利雲差。(視覺中國)

職業桌球員錦標賽決賽 羅拔臣VS奧蘇利雲 3月10日晚上9︰00/3月11日凌晨3︰00 Now637直播

▼奧蘇利雲6︰0艾倫片段▼

▼羅拔臣6︰4特林普片段▼