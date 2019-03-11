【01球評】前無去路後有追兵　熱刺與普捷天奴夾縫中的困局

熱刺又輸一場，不單是近四輪聯賽第三場敗仗，還是今季第九場。這四輪比賽之前，他們只落後榜首利物浦5分、次席的曼城兩分，仍身處「爭標組」，如今已遠遠落後第一位的曼城13分，不止爭標前路渺茫，後面還有曼聯、阿仙奴和車路士三大追兵，如不及時重拾正軌，隨時前四不保。 今季成績固然存在隱憂，然而熱刺更大危機，是一手帶領他們接近輝煌的主帥普捷天奴，近日擺出一副疏離的態度。

因為興建新球場，資金短缺的熱刺今季未添一兵一卒，加上陣中一眾主力哈利卡尼和捷比亞在世界盃幾乎場場踢足，季前令人擔心這支上季季軍前景。誰知他們勇態依然，自第15輪開始從未跌出三甲，即使孫興慜曾因亞運和亞洲盃缺陣，迪利阿里和哈利卡尼先後受傷並養傷逾月，依然未受影響，令人佩服。

窮則變、變則通，是普捷天奴用兵聰明之處。他盡用旗下球員，陣中多達25名球員曾在英超上陣，較曼城和利物浦兩支爭標對手更多，穆沙施素高、盧卡斯莫拉踢出職業生涯最高水準，小將哈利雲克斯大熟大勇日漸可靠。

危機反而在哈利卡尼後出、滿以為守得雲開的時候出現。

不敵修咸頓一仗，普捷天奴因早前批評球證被賽會罰停場兩場，只能坐上觀眾席遙距督師。（Getty Images）

射手哈利卡利傷癒復出後4場入3球，怎料球隊反而錄得1和3負劣績。（Getty Images）

意想不到的危機

第26輪過後，榜首利物浦65分、曼城62分、熱刺60分，聯賽最後直路，爭標呈三頭馬車局面。適逢哈利卡尼復出，理應軍心大振，這位超級射手復出4仗3場有波入，交足功課，球隊卻1和3負，曼城4戰全勝累積74分，熱刺只由60分變61分，非但前無去路，連曼聯、阿仙奴和少踢1場的車路士也追至只差1至4分，如稍有差池，前四隨時不保。而最後8輪比賽，他們還要面對曼城和利物浦。

到底熱刺出了什麼問題？這4場比賽，作客不敵般尼、車路士，主場賽和阿仙奴，周六作客不敵修咸頓。車路士、阿仙奴兩仗強強對碰屬非戰之罪，般尼和修咸頓均為護級份子，實力平平，熱刺兩場均佔盡優勢，根據普帥說法，他認為是球隊鬥心不足，「面對強隊時，我什麼也不用做，但面對這些（中下游）對手，我需要大力鼓勵球隊」。

季初、季中均沒有新兵加盟，他沒有埋怨半句，可是不敵般尼後，他終於忍不住坦白流露失望心聲，「如要成為真正爭標球隊，這類比賽無論表現好不好也必須要贏」、「輸掉之後你不能再說，『不，我們仍是真正爭標球隊』」、「令我擔憂的是，要改變球隊需要5年甚至10年的功夫」。

不敵修咸頓後，熱刺仍在第三位但基本上已爭標無望。（Getty Images）

連場敗仗，普捷天奴坦言球隊要「面對現實」。（Getty Images）

普捷天奴的五年

要成為真正爭標份子，除了要學曼城那樣懂得贏，至少也要像利物浦那樣很少輸。尚餘8輪比賽，熱刺已輸掉9場，是普帥除2014/15領軍第一季以外最多。對修咸頓領先一球之下最終落敗，普捷天奴再次認輸，「非常之好，很多人能夠了解我們的真正水平，或許會停止再談論那些主觀看法。我們要小心評估自己，我們要活在現實世界中」，「在此之前，我們活在主觀看法內，今天終於回到現實……我非常非常非常失望。」

他說話前半部分，說明普捷天奴也認為熱刺不具備真正爭標實力，後半部分卻又自稱「極度失望」，他的自相矛盾，正正是熱刺的困局：高不成，低不就。

普帥一度為熱刺帶來爭標希望，第一季第五，然後是第三、第二、第三，其中2016/17球季更有86分之多，可惜前段因和波失分太多，前面有一支得93分的車路士而功虧一簣。踏入他任內第五季，以球隊沒添新血、薪酬全英超排第六，一眾王牌主力沒有一人被撬走而且年年入前四，似乎已是了不起的成就，不過普捷天奴會滿足於此嗎？

普捷天奴原為下季接任曼聯主帥的大熱門，但看守領隊蘇斯克查戰績彪炳，或可「搶去」他幾乎到手的工作機會。（Getty Images）

理想與現實

熱刺球員薪酬總額排第六位，前四位的曼城、曼聯、車路士和利物浦全部超過2億英鎊，第五位的阿仙奴也達1.99億鎊，跟熱刺的1.27億鎊有好一段距離，曼市雙雄更是他們的一倍有多。他們的人工，其實較接近以1.13億鎊排第七位的李斯特城。

這就是殘酷的現實。

理想是，憑現有黃金一代班底博一季冠軍回來，再憑好成績和新球場增加收入和班費，甚至建立王朝。現實卻是，沒有龐大預算購買強力新兵，一眾主力捱到季尾疲態畢露。普捷天奴口中的「缺乏鬥心」，也許部分是球員肉體或精神上的疲勞所致。熱刺同市宿敵阿仙奴為興建新球場而星散，03/04不敗奪冠之後，之後一直與英超錦標無緣。熱刺未嘗奪冠，似乎已在走槍手的舊路。

阿仙奴尚且有足總盃這隻安慰獎，熱刺對上一次捧盃，已是07/08球季的聯賽盃冠軍。

+ 4 + 3 + 2

下一站曼聯／皇馬？

熱刺今季唯一可以爭取的錦標，只剩下歐聯一項。先不說賽事難度，問題是，即使拿到歐聯冠軍，他們能夠留住普捷天奴嗎？

摩連奴離開曼聯後，普捷天奴是下季接任主帥首選，早已是公開秘密。對於此事他一直不置可否，至近期紅魔看守領隊蘇斯克查戰績奇佳，傳言才淡卻下來。一波未平一波又起，近日輪到皇馬對他有興趣。

即使熱刺是自己一手建立的球隊，5年來球會領導層給他的種種「巧婦難為無米炊」的挫折和深深的無力感，顯然已將他推至離隊邊緣。也許一切只是出於主觀感覺，近日從普帥訪問中，他似乎已失去昔日對球隊的熱情，甚至顯出一副事不關己的疏離感。

今年剛好是他轉任主帥的第10個年頭，由愛斯賓奴、修咸頓到熱刺，均是有口碑沒有獎盃的一片空白。他很難不去想：與其留在熱刺綁手綁腳有志難申，何不到曼聯或皇馬放手一搏？

站在熱刺立場，不見得非普捷天奴不可，問題是，若失去這位充滿魅力的主帥，勢難留住一眾主力，而且還有哪位頂級領隊願意蹚這渾水？