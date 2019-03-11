【職業桌球員錦標賽】奧蘇利雲1000棒破百　輕取羅拔臣封王

職業桌球員錦標賽決賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以局數10︰4大勝尼爾羅拔臣封王，更在最後一局以左手完成職業生涯第1000棒century breaks（破百），全場起立掌聲數分鐘，祝賀奧蘇成為第一個達成此成就的人。

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在打入4強後，曾上itv電視節目指第1000次century breaks要留在上海打，他在4強的確受檯面影響未有刷新這數據，至決賽對羅拔臣才一口氣連取三棒。奧蘇歷來對羅拔臣15勝1和8負，今場他早段入局極快，加上羅拔臣前4局最多只有25度，拉開4︰0局數。羅拔臣以一棒65度破蛋，但奧蘇在第一節兩度破百，休息時以局數7︰2帶前。

奧蘇利雲今場打出3棒破百及8棒50度以上，令羅拔臣無法招架。（視覺中國）

休息後羅拔臣以一棒120度重拾氣勢，但他始終未能連贏兩局，在第14局奧蘇鎖定勝局，以10︰4勝出之際他更有空間嘗試第1000棒century breaks。奧蘇打至99度時，先以右手調較出Cue動作，之後他改變主意，以左手打入將成經典的一球，最終以134度完成破千，兼贏得35個排名賽錦標。球迷的掌聲不斷，令奧蘇多番向球迷表達謝意。

奧蘇左手完成1000棒破百逐格睇

奧蘇利雲1000棒century breaks，他樂在其中。（視覺中國）

43歲的奧蘇利雲成為首個職業生涯完成1000棒century breaks的球手，拋離次席亨特利達225棒。他賽後與球迷分享喜悅︰「7至8歲起，我便愛上打桌球，這紀錄令全世界球迷都高興，在普雷斯頓的球迷親眼目睹更是幸運。今季完成19個主要錦標，1000棒破百，與亨特利的36個排名賽紀錄不遠。我不是追求紀錄的人，完成到當然好，但不是推動力的來源。」捧盃之餘，奧蘇亦向羅拔臣送高帽︰「我整周以來都打得好，今天更是非同凡享。完成1000棒破百感覺很好，而且我樂於面對羅拔臣達成這里程碑，他可能是桌球界最好的人。」奧蘇於今次賽事獲得12.5萬鎊獎金，亞軍的羅拔臣獲5萬鎊，另羅拔臣獲有5000鎊一棒最高度數獎金。

奧蘇利雲曾表示第1000棒留在上海才達成，最終在今晨的職業桌球員錦標賽決賽便提前達到。（視覺中國）

奧蘇1000棒破百