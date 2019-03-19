【F1】咸美頓被保達斯拋離原因解開　戰車受損影響平衡

兩台平治以「包Q」形式取得澳洲站頭兩位，為「銀箭」車隊在2019年賽季取得好開始。 以第一位起步的咸美頓，竟被隊友保達斯拋離20秒飲恨，明明都是同一款戰車，為什麼差距那麼大，實令人感到不解。 不過事出必有因，原來咸美頓的W10戰車底盤受輕微損害，影響了平衡，才會出現這樣的結果。

F1 2019年賽季正式展開，周日上演的澳洲站，本以為咸美頓排頭位出賽，奪得好開始機會甚高，豈料起步被保達斯拋開後，竟然「車尾燈都睇唔到」，最終以20秒886之差得到亞軍。

兩架銀箭只在設定上有不一樣，但差距竟如此大，5屆世界冠軍咸美頓真的失準了嗎？答案或許出在一個毫不起眼的位置。

驟眼看很難察覺咸美頓戰車在周日正賽有什麼問題。（視覺中國）

咸美頓從試車到排位賽都一帆風順。（視覺中國）

二人開車風格令設定不一樣是當然的，但事實上二人確實在駕駛兩台「不一樣」的W10，咸美頓的賽車有一處受損。這個毫不起眼的位置在車子底盤，後胎前一塊小小的空氣動力配件。

兩人戰車皆有這塊配件，但賽後發現咸美頓戰車的左後方那一邊配件消失了，因而令到戰車的平衡出現問題，咸美頓亦無法提升速度，追趕保達斯。為何咸美頓戰車受損原因可能不得而知，其中一個可能性或是戰車彈中列卡度在起步時，前翼脫落遺留在賽道上的碎片。

平治今站底盤近後胎位置有一件空氣動力配件（黃圈），但比賽期間（紅圈）卻不見了。（視覺中國）

「突然間戰車完全變了」

咸美頓在事後說：「整個周末都感到自己保持到很好的速度，但比起賽前的熱身圈，突然間戰車整架變了，得知原因實在太好了。」這名英國車手又表示，自己在第4圈時開始察覺問題，受困於車子平衡問題，只能硬着頭皮完成比賽。

雖然只是小小的一塊配件，看來不起眼卻影響巨大，F1世界空氣動力為勝負的一大關鍵，平衡受到這樣的影響，發揮出現問題絕對正常。

咸美頓賽後才發現戰車問題所在。（Getty Images）

保達斯起步確實出色，亦是打破「冠軍荒」主因。（Getty Images）

戰車受損確是咸美頓未能追上保達斯的原因之一，但平治太早要「黑帝」入維修站，亦影響了賽事之後的演進。

銀箭為應對法拉利車手華迪爾在比賽初段入維修站，企圖得到undercut的機會，極速就呼叫咸美頓入Pit，換上黃胎去跑餘下43圈，又要追上保達斯，令到咸美頓進退失據，最後更差點被該站季軍韋斯達賓追上。平治萬萬想不到「躍馬」雷聲大雨點小，在正賽完全未能發揮出冬季測試的速度，但就算沒有法拉利試圖「搞亂檔」，咸美頓的戰車亦無力追上保達斯。