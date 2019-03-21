【F1】威廉士開季不順　古碧沙無悔回歸：早知要挑戰高難度

波蘭車手古碧沙9年後重返F1戰場，加盟威廉士再度與一眾頂級車手比拼。可是34歲的他揭幕戰澳洲站，只能以慢3圈的成績完成賽事。 雖然復出F1首戰成績不堪入目，但古碧沙無悔重返車壇最高級的戰場，現時最重要是利用未來數站賽事，重新適應比賽。

古碧沙在揭幕戰排位賽未能做出好成績，要於最後起步，而且一開始就因前翼受損要入維修站，遠遠落後無力上，最終仍是完成了比賽。2011年因拉力賽意外，退出F1多年終於回歸，古碧沙自言早知會遇到重重難關。

古碧沙首戰表現不佳。（ Getty Images）

古碧沙自言無悔重返F1。（ 路透社）

「我沒有後悔（復出），因為這是我去年花了整整6周才得到的答案。」古碧沙說：「我知道這是個極具難度的挑戰，我亦知道威廉士面對的難關，但我沒想到會如此欠缺準備下去澳洲參賽。」

曾在2008年奪得一次分站冠軍的古碧沙續說：「我的意思不是體能，而是駕車時間不足。對我來說，巴塞隆拿（冬季測試）是我過去8年作為車手重要的數天，雖然仍是比不上在醫院動也動不了的日子！」

威廉士今季仍是不被寄予厚望。（ Getty Images）

「完賽後感到已有交代」

眾所周知，冬季測試對各車隊都十分重要，但威廉士卻因戰車未準備好延誤了時間，古碧沙亦自嘆：「可惜我們在巴塞隆拿得不到太多數據，令到我處於困境，但我總會有突破，或者在巴林，亦有可能之後數站。」古碧沙再次重申無悔重返F1，而且更表示自己實際上享受比賽，與以前一心求勝的心態大大不同。

古碧沙續道：「我不是個情緒化的人，但在賽後仍是感到有交代了。」

古碧沙稱需要時間重新適應比賽。（ Getty Images）

下周眾車隊轉戰巴林，古碧沙指現時可以做的，就是盡力而為：「我唯一可以做的就是盡力做好能做的事，每站過後寸檢討正面及負面的事。人是可以一直進步的，就算你贏得冠軍，仍可以做得更好。」

古碧沙最後說：「可能到了年尾，我會有後悔的事，但有件事我絕不後悔的，就是嘗試。就這麼簡單。」