【單車】比利時單車賽大炒車　赫本自願落車救傷者（有片）

單車比賽是個冷酷無情的世界，炒車的時候除非要照料自己隊的主將，一般都是繼續比賽。 不過，周四舉行的比利時單車賽Three Days of Bruges-De Panne，在比賽還剩11公里時發生多人炒車事件，澳洲車手赫本（Michael Hepburn）幸免於難，但見另一澳洲車丹普斯達（Zak Dempster）受傷倒地，即時落車伸出援手。

這項單日賽事在最後11公里左右，賽道突然收窄，有車手擦到欄杆引起事故，丹普斯達受到牽連。赫本見狀即時落車，拿起壓在丹普斯達身上的單車，放到一旁後仍未離開，繼續留在好友身邊。丹普斯達事後說：「Heppy是我的老友，當時我倒地後有點暈，尷尬地被單車壓住。」

赫本見好友丹普斯牽倒地即時落車。（網上圖片）

赫本幫忙拿走壓在好友身上的單車。（網上圖片）

「兄弟，你還好吧？」

「我只聽到他跟我說：『兄弟，你還好吧？』之後他就幫我拿起單車了。」丹普斯達繼續憶述事發經過：「他真是個很好的人，這亦是他為什麼是我好友的原因。」

赫本救人的短片於網上得到不少人稱讚，丹普斯達效力的Israel Cycling Academy於twitter留言：「友誼第一、體育精神第一、正直第一。當我們的澳洲車手丹普斯達倒下時，他在Mitchelton-Scott的同胞、好友赫本落車救人，多謝你。」

道路收窄成為意外釀成原因之一。（網上圖片）

最後赫本以慢6分29秒回到終點，最終排名122位完成比賽，丹普斯達亦以慢12分30秒的時間完成比賽。今屆賽事由荷蘭車手哥尼雲根，擊敗哥倫比亞的加維利亞及衛冕的維維安尼。