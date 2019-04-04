【英超】熱刺新主場首戰旗開得勝　兩球輕取水晶宮破5場不勝

千呼萬喚始出來！熱刺全體人員及球迷在689日的等待後，終於在新落成的熱刺球場首度主場出戰，迎戰水晶宮。熱刺在新球場的首戰，未有令球迷失望，憑孫興慜及艾歷臣各建一功，兩球淨勝水晶宮，以一場勝仗慶祝新開始。

熱刺在戰畢2016/17球季後，開始重建白鹿徑球場的工程，並預期在今季初便可在新主場作賽。不過，球場一而再，再而三因安全問題而未能如期完工，使今季熱刺大部分主場賽事需於溫布萊球場出戰。戰至英超聯賽第33輪，該支倫敦球會終於可以在689日後重返真正主場作賽，在聯賽鬥水晶宮成為熱刺球賽的揭幕戰。

經歷689日的等待，熱刺球場終於在今季正式啟用。（路透社）

在場的熱刺球迷眼見新球場啟用，亦感到十分感動。（路透社）

熱刺新球場多面睇：

+ 6 + 5 + 4

熱刺新主場落成後，由白鹿徑球場易名為熱刺球場（Tottenham Hotspur Stadium）。熱刺球場的首場正式賽事有59215名球迷到場見證，在賽事開始前，當然有煙花及開幕儀式，慶祝熱刺球會史上的新一頁。

熱刺在隊長洛里斯的帶領下步入新主場，出戰熱刺球場的首場主場賽事。（路透社）

在比賽開始前，亦有一連串活動慶祝熱刺球場落成。（路透社）

熱刺在英超5場不勝，使阿仙奴﹑曼聯及車路士與他們的距離大幅收窄，爭逐英超前四名的戰況變得更加激烈。主要對手之一的曼聯在今輪不敵狼隊失分，對熱刺是大好機會。

熱刺在上半場多次埋門都未能打開紀錄，終於在下半場10分鐘，攻入在熱刺球場的首個入球。艾歷臣在水晶宮後場搶去皮球，傳予孫興慜在禁區外引球推進，該名韓國球員帶向大位左腳施射，省中對方球員改變方向入網，55分鐘射入熱刺球場的首個「士哥」，孫興慜亦打破英超5場的入球荒。

孫興慜在下半場攻入熱刺球場的首個入球，同時打破在聯賽5場的入球荒。（路透社）

熱刺在其後時間繼續積極進攻，哈利卡尼的單刀僅僅射高，在80分鐘終於再度打破水晶宮的大門。哈利卡尼在左路欲轉向擺脫對方守衛，卡尼雖然被踢跌，但皮球落在艾歷臣面前近門一射得手，結果熱刺在新主場旗開得勝，兩球輕取水晶宮，暫以64分返回聯賽第3位，但比1分落後的同市宿敵阿仙奴踢多一場；水晶宮則以36分暫列13位。

哈利卡尼今仗多次埋門，但未能在新主場中取得入球。（路透社）

艾歷臣在比賽末段近射得手，為球隊鎖定兩球勝局。（路透社）

熱刺終於打破聯賽5場不勝的走勢，無獨有偶，孫興慜在近5仗同樣未有建功，今仗再有進帳，球隊亦隨即報捷。對於攻入熱刺球場的首個入球，該名韓國球員直呼難以置信，「球隊的新球場是個非常宏偉的球場，球迷的吶喊聲響徹雲霄。白鹿徑球場已成球隊的歷史，而我能夠射入熱刺球場的首球，亦感到十分榮幸。」

熱刺終止聯賽5場不勝之勢，以一場勝仗慶祝返回新主場。（路透社）

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