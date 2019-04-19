【香港山人．陳志安1】60年代靠軍部地圖行山　難忘攀鳳凰觀日出

資深行山隊領隊陳志安見證了香港行山界半個世紀的發展。 他記起在大嶼山落山後搭運魚船離開的刺激，難忘跟庸社夜攀鳳凰山看日出的壯麗，憶述創立行山隊首次活動即上蚺蛇尖的大膽。從陳志安的經歷，帶大家回到60年代香港的山頭野嶺。

與陳志安相約在城門水塘小巴站，他一身運動裝，從郊遊徑的樓梯下來，灰白的鬍子中展露親切的笑容，中氣十足地跟記者打招呼。記者暗暗打量，雖然陳志安一頭白髮，臉上難掩滄桑的痕跡，但他精神奕奕，對答如流，不見龍鐘老態，相信六十來歲。

不過，記者猜錯了。陳志安笑說：「我就79歲了！由第一日行山計，差不多60年，我1959年開始行山。」別看陳志安年逾古稀還健步如飛，原來他年輕時身體孱弱，「那個年代，我在家中工作，我是做雕刻的，常常病，又瘦，個個叫我孱仔。初初跟朋友去行山，行山後覺得精神好，之後每次朋友叫到都去，就這樣行了幾年。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

陳志安在城門水塘的燒烤場接受訪問，講到他60年來的行山經歷。（顏銘輝攝）

陳志安收藏了一份大約有40年歷史的麥理浩徑宣傳單張。（顏銘輝攝）

滯留大澳怎麼辦？搭運魚船出市區

行山強身健體，但令到陳志安愛上這項運動，還是一次難忘的經歷。「我試過一次，那次是引起我的行山興趣。」事隔多年，但陳志安仍記得很仔細，他續說：「我跟朋友上鳳凰山的羅漢塔，我那時是初哥，什麼都不知道。行程是星期六搭下午兩時的船入去大澳，星期日回來。入到大澳已經近5時，之後去觀音殿住，舊的那間是用木搭的。朝早開始上山，春天很大霧，先上昂坪，經地塘仔上羅漢塔，之後上鳳凰山，再落山回大澳。」

「可能大霧，帶隊的人找不到路，耽誤了時間，要趕回大澳搭5點船，有些人趕到，我跟另一些就趕不到。落到大澳沒有船，只好留在大澳。當年大澳只有一間旅店，在關帝廟旁有間大澳旅店。不過，那個時代行山，60年代，怎會帶很多錢行山！幸好鄉民教路，不用露宿，他們告訴我有隻油麻地小輪，夜晚8點開船，運魚去香港仔。我們在船上捱了一晚冷，去到香港仔。」

79歲的陳志安健步如飛，行麥理浩徑絕對難不到他。（顏銘輝攝）

陳志安仍然喜歡具挑戰性的路線，有時需要手腳並用。（受訪者提供）

夜冷店買軍用地圖

晚了落山，沒有交通工具回家，還要搭運魚船出市區，換着是其他人，恐怕會被嚇怕，但陳志安的想法完全相反，他說：「那次很好玩！由那次起，就愛上行山，去夜冷店買軍用背囊及水壺。」說到裝備，他補充：「通常去夜冷店買軍用背囊，或者背住個航空公司的航空袋，怎像現在的背囊五花八門，那個年代的行山裝備很缺乏！」

陳志安表示，那個年代很少郊遊地圖，「唯有要靠軍部的地圖找路，或者問村民，那時的鄉村仍很繁盛，問村民指點。在行山朋友的小組中，有人在軍部工作，他可以拿（地圖）出來，後來我們就在夜冷店買。軍部地圖十分詳細，上面連大石、水井也有。」

陳志安（左）近年行山與友人在鳳凰山頂合照。（受訪者提供）

初跟旅行隊登鳳凰山

可是，那班行山朋友後來有的移民，有的出國工作，不得不解散了。陳志安表示，之後開始跟旅行隊行山，「我第一次跟『庸社行友』，那些旅行消息在《華僑日報》上發布，我看到就會去參加。」庸社在1932年成立，是香港旅行隊的先驅，因有報章作為宣傳，規模日漸擴大。

陳志安很記得，第一次跟庸社行山，看到美麗的鳳凰日出。他說：「我第一次跟行山隊是1964年，參加庸社的活動，那次是夜攀鳳凰。先去寶蓮寺住一晚，半夜就上鳳凰山看日出。那日落雨，領隊們就在研究好不好上，最後決定上。他們說那次上去影的日出照片是最美的，有個行友還用彩色菲林影。第一次看鳳凰山日出，真的很靚，其後個個星期都去跟隊行山。」

陳志安自此每周跟隊上山，踏遍香港群山，直至1967年的「六七暴動」，香港旅行界出現重大變化，陳志安由跟隊及服務行友，漸漸成為一個獨當一面的領隊。

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