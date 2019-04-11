【美洲盃2020】賽制改分區　巴西阿根廷不同組　傳邀中國參戰

美洲國家盃因想改為雙數年舉行，明年將於阿根廷及哥倫比亞舉行多一屆比賽，賽制亦為改為分南北區兩組，巴西、阿根廷將各入一組，要到淘汰賽才會碰頸。 賽會將會邀請兩支球隊參賽，令到每組有6隊參戰，有指南美足協將邀請中國，球迷明夏或可見到武磊與阿根廷球王美斯，由西甲鬥到國際賽。

南美足協早在2017年就已提出，將美洲國家盃由單數年改到雙數年舉行，去年10月國際足協批准後，2020年6月將會由阿根廷及哥倫比亞合辦，進入雙數年的第一屆。除了改為雙數年舉行外，分組賽將由3組改為南北兩組。

美洲國家盃改於雙數年舉行。（Getty Images）

阿根廷將於明夏與哥倫比亞合辦美洲盃。（Getty Images）

北區組有巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯及委內瑞拉，至於南區組則有阿根廷、玻利維亞、智利、巴拉圭及烏拉圭，兩組各有一支邀請球隊，每組首4名球隊將打入淘汰賽階段。據了解，因為卡塔爾航空為賽事主要贊助之一，所以卡塔爾勢必成為其中一支邀請隊伍。

中國國足獲邀參加明夏美洲盃。（Getty Images）

武磊、中國傳獲邀參賽

另一支獲邀參賽球隊，有傳為中國，正在等待中國足總的回覆，有指韓國及冰島都是考慮邀請的對象。如果國足參戰又分入南組的話，中國球迷或可以看到今季轉戰西甲的武磊，與阿根廷球星美斯的對決。今年的美洲國家盃兩支邀請隊分別為日本及卡塔爾。

武磊在1月底由上海上港，以約200萬歐元轉會費加盟西甲愛斯賓奴，於3月初對華拉度列一戰單刀射入加盟後首個入球。當時中國球迷最期待的，就是愛斯賓奴對巴塞隆拿的「加泰隆尼亞打吡」，最希望見到「武球王」與美斯同場競技，最終兩軍於3月底對壘，巴塞憑美斯梅開二度，以2：0力挫愛斯賓奴。武磊於該戰後備上陣，但未能助球隊破蛋。

傳聞2020美洲盃分組 北組︰巴西、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、邀請隊 南組︰阿根廷、烏拉圭、智利、玻利維亞、巴拉圭、邀請隊

武磊今季轉戰西甲，表現不時獲好評。（Getty Images）

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