【游泳】歐鎧淳50背平港績　明日衝擊100背奧運A標

東京奧運游泳入場券爭奪戰，隨着今天的香港長池計時賽而展開。香港背泳選手歐鎧淳今日只出戰50米背泳，縱使此項非奧運項目，但她於初賽造出28.33秒的平港績時間，為明日的「100背」注下強心針。

歐鎧淳上月初飛往日本奈良集訓，為爭取奧運A標準備。經過3周特訓，效果顯著，她於今日的長池游泳計時賽的50米背泳初賽游出28.33秒。雖然50背並非奧運項目，但歐鎧淳的成績已平了2013年自己於世錦賽創下的香港紀錄。「個心定了，之後要做一樣的事，發揮應有的水準。」歐鎧淳賽後直言，28.33秒不止是反映狀態的一個肯定，更是為明日100背注入力量。50背與100背截然不同，歐鎧淳亦理解兩者表現並不相關，她說：「50米當然不能斷定100背的表現，但至少讓我知道，我能在比賽中發揮訓練成果。」

歐鎧淳在50背游出平港績的28.33秒，為周日出戰奧運項目的100背注下強心針。（楊宇翹攝）

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今日一戰定軍心，明日100背才是「戲肉」，這名女飛魚直言面對奧運項目難免緊張：「始終明天才是奧運項目的100背，也緊張吧，但我現在最希望的是，不要讓這緊張情緒壓垮一直以來的努力。」歐鎧淳稍後將出戰50背決賽，再次朝着香港紀錄進發。

歐鎧淳希望不讓緊張情緒影響表現。（楊宇翹攝）

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