【F1】法拉利不明為何中國站落後平治　咸美頓：對方未將潛力發揮

法拉利在中國站再度不敵平治，令人留下疑問：「季前試車的威風只是假象？」這個問題就連「躍馬」車隊主席賓諾圖亦不解，「需要全面檢視比賽的數據」去追尋解決方法。 平治一直視法拉利為最大競爭對手，陣中車手咸美頓仍不敢掉以輕心，指對方只是未完全發揮潛力，「銀箭」會繼續追求更快的速度去應對。

平治周日（14日）中國站正賽包攬頭兩名，季軍的華迪爾落後咸美頓近14秒衝線，陸克萊更是慢逾半分鐘。

外界一直認為兩隊於中國站會發生激鬥，但躍馬會有優勢，最後由排位賽到正賽，都是平治的天下。法拉利在巴林站展示出強大戰力，最後卻因陸克萊壞車失冠，賓諾圖指現時要找出是什麼原因在中國站失利仍舊太早，未能決定是平治改進成功，還是車隊在準備上做錯了什麼。

平治在中國站再次擊敗法拉利（路透社）

法拉利未知什麼原因輸給平治。（路透社）

「我們需要全面分析雙方在中國站的數據」，賓諾圖說：「這賽事競爭激烈，有時某站會快對手少許，有時會慢了那麼一點點。」

不過，賓諾圖就指揭幕戰澳洲站另作別論，因為差距太大，至今仍找不到什麼原因令紅色跑車未能在墨爾本大展拳腳。

下一站轉戰阿塞拜彊，但賓諾圖不認為今季引擎大有改進，會令他們有什麼優勢，「在巴庫有太多彎角，那是一條城市賽道，調校有一定難度。」

咸美頓認為法拉利未完全發揮應有水準，所以車隊要繼續全力追求更快的速度。（路透社）

「平治會繼續進步」

平治開季連續3站「包Q」，成為1992年威廉士後首支達成這成績的車隊。不過陣中車手咸美頓認為不能安於現狀：「我們正將車子的潛力完全發揮出來，但未來會有更多改進，我們會繼續進步。」

與自己車隊相比，「黑帝」認為：「法拉利一直緊隨我們，紅牛亦步亦趨，但他們仍未能發揮戰車所有潛力，下一站將會很有趣，可以看到大家的水平到哪裏。」

開季至今3站，咸美頓認為法拉利仍有很多時間去擊敗平治的戰車，但車隊現時狀態大勇，銀箭仍有優勢。

賓諾圖不認為車隊下站有什麼大優勢。（路透社）

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