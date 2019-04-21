【足球】亨利失意摩納哥3個月後　傳教紐約紅牛重新出發

2018年10月11日，亨利臨危受命成為法甲球隊摩納哥教練。不過，到今年1月24日，球隊仍是無甚起色，最後這名法國一代神鋒黯然落台，結束短暫的主帥生涯。 離開摩納哥快將3個月，外國傳媒指亨利已準備好再次執教，今次將會衝出歐洲，成為前東家、MLS球隊紐約紅牛的教頭。

摩納哥今季成績不振，亨利由去年10月接任主帥一職，希望這名於摩納哥成名的射手，可以帶球隊走出法甲降班旋渦。當時外界聲音兩極，有指亨利經驗不足，能力不足以扭轉頹勢。結果到今年1月，亨利帶領摩納哥20場比賽，僅錄得4勝5和11負的成績，於聯賽依然排第19，這支2016至17年法甲冠軍決定炒人。

亨利在摩納哥日子甚短。（Getty Images）

雖在1月轉會窗羅致多人，但亨利的摩納哥仍未見起色。（Getty Images）

1月離職後，亨利似乎不會那麼快就能找到第2個機會，但實情並非如此，MLS球隊紐約紅牛最近與亨利的名字齊齊出現。

去年奪得東岸冠軍的紅牛，今季7場過後暫與阿特蘭大聯及榜尾紐約城同分，僅僅以較佳得失球於東岸排第10。有傳紅牛教頭亞馬斯烏紗不保，球會希望扭轉看似無望的球季，新教頭首選正是亨利。

摩納哥找回舊帥，現已走出降班區。（Getty Images）

靠MLS「搵返自己」

亨利職業生涯最後一支球會為紐約紅牛，效力4年135場攻入52球，更助球隊在2013年贏得常規賽最佳成績。

紅牛當然希望亨利可以帶領球隊擺脫東岸下遊位置，這名法國神鋒亦要證明自己有能力擔任一軍之帥。雖然MLS不設降班制，但與摩納哥一樣，紅牛亦是在下游位置找亨利教波，在法甲失敗過一次，亨利可否在MLS闖出一片天，仍是未知之數。

摩納哥今季成績大跌watt。（Getty Images）

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