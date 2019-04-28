【西貢行山路線】沿麥理浩徑感受大浪西灣　再遊鹹田灣赤徑

西貢的大浪西灣及鹹田灣是香港的行山遠足勝地。 由西灣亭起步，一小時內可抵大浪西灣，沿麥理浩徑第2段走，便會去到鹹田灣的沙灘。穿過鹹田灣村，沿麥徑上行，越過大浪坳，落到赤徑，最後抵達北潭坳，全程約11公里。

西灣亭位於西貢萬宜水庫北岸，由西灣路的馬路連接北潭涌。除了行路及搭的士之外，行山人士可以在西貢親民街乘搭村巴NR29直達西灣亭，閒日班次疏落，請注意班次，而在假期遊人眾多，村巴會因應情況加密班次，約20至30分鐘一班車。西灣亭有涼亭及流動廁所。

初段山徑平坦易行

行山徑路口有清晰的指示牌及地圖，初段山徑鋪得平坦易行，為了方便西灣村居民出入。這段路上落不多，沿山腰而行，間中會有右邊見到萬宜水庫的景色。約行半小時，有樓梯急上吹筒坳。

吹筒坳是個十字路口，有個平台予遊人休息；此處接上麥理浩徑第2段，轉右往西灣山及浪茄，轉左則上山往螺地墩，直行則去大浪西灣。沿路直去，遠眺海灣，目下是段急落山的樓級，樓級旁有斜路，方便村民運輸物資。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

西灣路上的西灣亭，是行入大浪西灣的起點。（顏銘輝攝）

要前往西灣亭，除了搭村巴外，就只有的士。（顏銘輝攝）

+ 6 + 5 + 4

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

橫過雙鹿石澗

落完樓級，山路變成平路，右方溪流伴隨，左邊則有農莊，入面有間別緻的小屋。沿蜿蜒村路穿林，進入西灣村，路旁有古井，開始見到西灣的士多。士多提供熱食飲品，還有的提供往來西貢的快船，每位130元。沿海岸的村路，見部分路段被沖毀，不知是否去年「山竹」留下的痕跡？

踏上大浪西灣的沙灘，灘上有露營人士生火的痕跡，灘後亦有人紮營。從沙灘望出大海，見到兩座一大一小的島，分別是大洲及尖洲。行至沙灘盡頭，會見到一個水池，乃雙鹿石澗的下游出海位。大雨過後，溪水能蓋過沙灘出海，但雨水不足的話，水流會被沙灘終止，形成水池。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

離開吹筒坳，沿樓級下去，遠望見到大浪西灣。（顏銘輝攝）

+ 18 + 17 + 16

前西灣營地變成觀星地點

經石屎橋橫越石澗，過橋後轉右上山，跨過分隔西灣及鹹田灣的山咀。上山途中，會經過一個觀日出的位置，其後舊西灣營地已變成西灣觀星地點。觀星地點是一排環形長椅，按人體工學設計，方便遊人躺臥在上面觀星。不過，這個新觀星地點不太獲網民歡心，不少人在漁護署的Facebook「嬲嬲」。

離開西灣觀星地點，再沿麥理浩徑往上行，不久來到最高處，景色豁然開朗，先見東方一望無際的大海，其後俯瞰鹹田灣、大灣及東灣的景色。如果天朗氣清的話，還會見到陡峭的蚺蛇尖在灣後挺拔而立。沿石屎山徑緩緩下去，來到鹹田灣，這個沙灘也是露營勝地。

橫越沙灘途中，見到一塊標距柱的鐵片放在石墩上，可能標距柱因「山竹」損毀，所以有好心人將鐵片放回當眼位置。行至沙灘的另一端，踏過鹹田灣的地標木橋，就會去到海風士多及安記士多。遊人通常都會在此處大休及午膳。由大浪西灣行到鹹田灣的士多，約需45分鐘。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

橫過雙鹿石澗的石屎橋。（顏銘輝攝）

+ 28 + 27 + 26

通過海風士多，沿村路繼續行，不久見到左旁有溪澗。很快就行到大浪村，見到另一間士多。在村內小路轉左，開始上山，幾乎全程石屎斜路，也沒有什麼風景，要有悶的心理準備。行到上約240米高的大浪坳。這段路頗需氣力，較少做運動的朋友可以多休息，慢慢行。

上大浪坳後落赤徑

上到大浪坳，有個亭，右方的山路是前往蚺蛇尖，別亂走上去；今次的路線則繼續沿大路直行，全程落山至赤徑。接近赤徑時，會經過一路口，右方有樓級往赤徑碼頭供打算在赤徑坐船離開的朋友，但如果去北潭坳的話，則繼續沿麥徑直行。

行至赤徑海邊，左方是草地是露營熱點，右邊的泥灘常見遊人玩水。經天橋過澗後，會到赤徑的公廁，續沿石屎路走，則來到赤徑村。之後的路全是鋪得美侖美奐的石屎路，緩緩地上斜，大約行多半小時，就會抵達北潭坳，麥里浩徑第2段完結。

北潭坳是西貢郊遊的交通樞紐，為麥徑第2段的終點，也是麥徑第3段的起點。在北潭坳，可乘坐九巴94號或者小巴7號回去西貢市中心，如果在假期的話，還會有九巴96R前往鑽石山。

由西灣亭行到北潭坳，全長約11公里，大部分是石屎村路，有少部分路段要行沙灘。這段路不用上高山，但都有高低起伏，最高點為二百多米高的大浪坳，而沿途有大浪西灣及鹹田灣的士多補給。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

從士多望出去鹹田灣沙灘的景色。（顏銘輝攝）

士多有炒粉炒麵等熱食供應。（顏銘輝攝）

+ 22 + 21 + 20

西灣亭至北潭坳 全程：11公里 需時：5小時 體力需求：3星（路程不短，由鹹田灣上大浪坳的斜路有點吃力；以5星為最高） 技術需求：2星（大部分是鋪設好的石路或石屎路，沿路補給點多；以5星為最高） 起點交通：在西貢親民街乘搭村巴NR29到西灣亭 終點交通：乘九巴94回西貢或者假日乘九巴96R到鑽石山

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁