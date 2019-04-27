【新界行山路線】行大腦古道再上黃牛山　登昂平大金鐘賞西貢海景

香港現存石砌古道不多不少，或沒入發展之中，變成馬路，或人跡罕至，植被進佔，然而西貢的古道太多成為主要行山徑，伴隨猶在的廢村林立於路邊，使得行者猶如進入時光隧道，回到過去。 雖古道之名乃後世加之，仍可粗略分為︰界咸經大腦、大腦上洋、石芽背至黃坭（泥）頭的大腦古道；梅子林經女婆坳及牛凹抵花心坑的梅花古道；打瀉油坳經黃竹山抵茅坪的黃竹山古道；打瀉油坳往企壁山的企壁山古道；梅子林經茅坪抵昂坪的茅坪古道；石壟仔往梅子林的石壟仔古道；茅坪往北港的北港古道等。當中絕大部份以石砌而成，歷久常存。

黃牛山（英文名稱作 West Buffalo Hill，意指西水牛山），標高604米，為標高606米的主山水牛山之副峰，亦可將整體視作雙峰山。山之南坡有三組露岩，遠望如列崖，近望如石牆，行山界美稱為「黃牛石城」。此石城最壯麗之角度，僅能身在其中方知其峻，而難於四方體會。石城底層有一奇觀曰「石天門」，似乎成為近年按圖索驥的郊遊人士所群找的目的地，但亦有為數不少的行者畏懼其坡度甚大的浮沙路而卻步，態度正確。往水牛山方向的落山路，剛完成石砌樓梯工程，然後此段路坡度甚微，此工程惹人聯想，或許政府即將接管此山徑，納入為郊遊徑之一。

位處昂平之大金鐘，標高536米，英文作 Pyramid Hill，乃舊名金字塔峰之由來，漢英兩名皆從其外形而名。此峰與彎曲山相連，屬馬鞍山之延續，其東坡險峻非常，險地如馬騮頭、彎曲東崖及金鐘南崖等不勝其舉。於大金鐘望昂平及西貢內海景色甚壯麗，吸引無數經驗不足的行者，由於碎石仍多（而比多年前大減）的陡峭山徑熙來攘往，強行攀登；而山徑風化嚴重，已步蚺蛇尖後塵，叫人憂慮。

由昂平行上大金鐘的路上。（剎那提供）

日期︰2018-01-14 路線︰界咸→大腦→大腦上洋→黃牛石城→黃牛山→水牛山→黃竹山→茅坪→昂平→大金鐘→良友路→馬鞍臺

大腦古道

由界咸起步，同車遇上一對老夫婦，隨談之下，得知他們自細以大腦古道出入，步行往大水坑或茅坪或黃坭頭；而他們知道我們即將以該路作為行山路徑，便着我們小心一點。忽然間，有種人文歷史與行山活動結合在一起的新鮮感，叫我好好珍惜眼前尚未歿於歷史洪流的遺跡。大腦古道的下段已成為蠔涌路的一部份，只有界咸路以上的古道猶存。踏上石階，林蔭下登高於是日氣溫下相當舒適，若在夏日行走，則是濕、熱、焗三種感受。一彎右轉，古道建於溪流之右，此澗便是大腦石澗，其彎之下方便是大腦飛瀑所在，隨後右方有一土地廟（又稱公婆廟），樹上貼有對聯「公公十分公道 婆婆一片婆心」。未幾右側出現破屋，是大腦廢村所在地。過澗後，乃曾氏宗祠，至今仍有子孫打理。

續走古道，走過一片疏林，路邊出現石砌高牆，盡是當年的田基。至黃涌石澗右源附近，兩岸石牆高近兩米半，往上走便是大腦上洋廢村，稍微遠離主徑。離開大腦上洋的廢田，古道穿過小山坳，緩緩上升，不久便抵石芽背，也就是麥理浩徑所在，「萬里長城」一段，亦即是黃涌石澗源末之出澗位。

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+ 4 + 3 + 2

黃牛山及水牛山



沿麥理浩徑反方向前行一會，便是直登黃牛石城的隱閉路口，此段路並非普通行山人士可應付，切忌亂闖。此山徑直指黃牛石城，坡度高且浮石碎石滿途，惟有信心者，仍可以雙腳應付。天氣甚好，身後的東洋山為前景，九龍山脈為後景，極目東方可以望見釣魚翁及東灣群島，西面則有沙田谷及大帽山。黃牛石城就在頭頂，右繞石崖後，山徑穿過兩層石城之間，以後便是相對平坦的主山徑。往山腰仰望，石城如石柱群林立，其中一石柱有如復活節島的摩艾像（Moai）。石天門就在山徑左邊，四石砌成拱門狀，中間留有一窗，相當壯觀。續登上層之石城，下望下層，更覺三柱鼎立之勢，懸於崖中，叫人讚嘆。黃牛山山頂就在眼前，最後的頂山路段並不難走，山徑右側有一組岩石，其形似行者背着大背囊。抵黃牛山山頂，雖不及大東山般多人，但已算人山人海，失去多年前的寧靜。

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+ 11 + 10 + 9

黃牛山的視野甚廣，往北望，由眼前的水牛山、石芽山，到遠一點的鹿巢山及石壟仔石林（鹿巢石林），及至最遠的馬鞍山，山巒起伏，叫人神往；兩邊側見馬鞍山新市鎮與黃嶺山脈對峙，還有西貢市與內海群島及萬宜水庫相擁。連結水牛山與黃牛山的孤形山徑相當易行，卻驚見落山路翻起不少黃土，山徑赫然變成梯級，難道「行山人士」真的不會應該斜路？登上水牛山，能俯瞰石芽山如狗牙的山稜，還有馬肚石河與石壟仔石林前後相疊。除了連接石芽山的路外，水牛山亦可東行降至麥理浩徑上的打瀉油坳，望向白馬嘴悠然漸降，寫意非常。

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+ 5 + 4 + 3

黃竹山古道與茅坪古道

打瀉油坳一般認知乃十字路口，實情還有一條隱蔽小徑，乃五路交匯之處。然後踏入這隱蔽路口，山徑立即變得清晰不過，完整的石砌古道引領行者緩降黃竹山廢村。此路幽靜安寧，與旁邊熱鬧的麥理浩徑天淵之別。幸好，一徑成名未必萬徑荒，多得前人的舖設，暢通無阻。途中遇上古墳，小心慎選北行的山徑，免得脫離主徑，跨過倒木後，漸見頹垣。至近澗邊，乃茅坪坑右源，古道右轉過澗，此路會重上麥理浩徑，若往茅坪，則無須轉彎，依澗左田壆繼續前行，此段地面極多碎瓦。未幾石砌古道重現，漸聽見水聲與人聲，原來已抵茅坪古道的橋位，進入茅坪範圍。此古道連接梅子林，一般行山人士皆從此路登上昂平，是故又重點熱鬧之地。

漸升的古道不花氣力，未幾抵達大平地，此處為五聯達學校遺址，今只剩下地基，曾為附近五村聯合建立的學校，位處五村距離相近之中立地，故名「五聯達」。續往東行，接北港古道回到市區，若沿麥理浩徑北行，便是人山人海的昂平。

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+ 4 + 3 + 2

大金鐘

今日的昂平不但人所皆知，玩滑翔傘的人數比昔日為數更多，連帶旁邊的大金鐘，亦如蚺蛇尖一樣成為初心者「挑戰」的對象。山徑變得闊谷馬路，歷風雨後風化嚴重，浮沙碎石的路徑令「挑戰者」進退兩難。於我而言，今日乃二度登頂，對上一次已有十年以上之久，當年的孤寂氣氛實在不可同日而語，只有身後那昂平高原的優雅氣質歷久不衰。迂迴地攀登大金鐘南脊，最後路段相當陡峭，如蚺蛇南脊、如吊鐘籠南脊，對我來說很輕鬆，但仍不能掉以輕心。意外永遠發生在經驗不足者或是輕視危機的老手身上，登山不是運動，而是冒險，如何將風險減至最低方為上策。

站在山頂，人滿為患，失去停留的意欲。夕陽西照，眼前馬鞍山與彎曲山的凹凸感，受陰暗強調變得極為立體。最美麗的山景，往往在朝陽夕陽間。昔日在直昇機上拍攝香港山景的政府御攝影師也會這樣告訴你。馬鞍山，這座曾伴我廿年的後山，在我心中的感情跟地位難以言喻，是一個既親切又叫人畏懼的傢伙。續降大金鐘北脊，每遇登山者皆戰戰兢兢，若他們下降南脊會更加心寒。接回麥徑，抵涼亭，往恆安方向落山，經過馬鞍山村，走良友路，返回老家品嚐母親的廚藝。

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+ 8 + 7 + 6

【本文獲「剎那」授權轉載。】

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