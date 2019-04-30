【亞協盃】大埔吞亞協首場敗仗　4.25球員頻倒地惹噓聲

亞協盃I組今日（30日）上演榜首大戰，由賽前列次名的香港代表和富大埔，主場迎戰榜首的朝鮮球隊4.25，由於新制度的亞協盃中，I組只得隊可出線，意味獲勝的一方在出線形勢將大大佔優。

和富大埔今周末尚有聯賽爭冠關鍵戰，若作客擊敗富力R＆F，即可提前一輪封王，大埔主教練李志堅在今場亞協盃前亦明言會以聯賽優先，但今日仍派出不少主力迎戰，伊高沙托尼、陳肇鈞等悉數在陣，僅由鍾偉強代替辛祖，黃威亦先列後備。

4.25只花了3分鐘就先開紀錄。（袁志浩攝）

4.25作為上屆亞協盃東區決賽份子，實力在東亞區首屈一指，上輪分組賽已在主場以2：0擊敗傑志，今日僅花3分鐘已令大埔失守，孫平日左路突破連過3名大埔守將再斬中，金有成迎頂，曾文輝雖拍到皮球仍入網，4.25領先1：0；7分鐘4.25右路攻勢，隊長林哲民接應斬中再施頭槌，僅僅高出。面對整體機動性及個人技術俱佳的4.25，大埔首20分鐘難以保持控球，但22分鐘的首個攻門即帶來威脅，利馬禁區外起腳勁射龍門右上角，門將拍到再中楣彈出。

客軍隨後控球雖佔絕對優勢，但實質埋門不算多，33分鐘一記遠射僅僅高出，大埔隨後左路發動攻勢傳中，門將安大成早爭頂的哈利一步接實皮球，37分鐘鍾偉強扣過對方守將後再傳中，又被安大成沒收。惟客軍在43分鐘仍擴大比數，權仲赫右路全速追回皮球再傳中，大埔守將疑因對他追到皮球始料未及而未有集中，門前遭孫平日一頂入網，4.25拉開比數至2：0。

4.25今戰3球皆是頭槌入波。（袁志浩攝）

哈利為主隊收窄差距。（袁志浩攝）

哈利頭槌扳回一球

換邊後大埔以黃威入替梁冠聰，54分鐘，李嘉耀右路斬中，哈利接應頭槌頂中內柱再彈入，助大埔追回一球，即令「綠戰士」打出全場最有威脅的一段攻勢，4.25受壓之下，傳送不如上半場般流𣈱、亦頻有失誤，儘管客軍有林哲民在59分鐘突破越位與門將曾文輝一對一，但這名前鋒射得太正被「德古」沒收，67分鐘林哲民再在禁區頂施射，又被曾文輝橫身救出。73分鐘，本來因傷被球證叫出場邊的孫平日，即在左路交出助攻，助金有成近門撞入，4.25將領先優勢擴至3：1，亦以此比數鎖定勝局。

大埔5月中會再鬥4.25。（袁志浩攝）

大埔出線還望5月中作客朝鮮

4.25在I組3戰全勝後以9分高躆榜首，大埔暫以6分排第2位，而大埔在5月15日作客4.25一戰的結果，亦會大大影響出線形勢。香港近年除2017及2018年外均有球隊參戰亞協盃，對上一次未有任何香港代表由分組賽出線，要數至2011年，天水圍飛馬及南華雙雙在小組出局，不過新制度下的亞協盃令兩支香港代表只能身處同一組，加上朝鮮球隊參戰，亦大大增加出線難度。

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